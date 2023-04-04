Homem é baleado por traficantes por retaliação a furtos em Cariacica

Um homem de 65 anos foi baleado no fim da tarde de segunda-feira (3) no bairro Rio Marinho, Cariacica. Parentes da vítima disseram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o homem tem o costume de capinar um terreno que fica na avenida principal do bairro, mas que, nos últimos dias, teria começado a furtar moradores da comunidade. O suficiente para irritar traficantes da região, que começaram fazer ameaças à vítima.
Ainda segundo os familiares, o homem disse que estava no alto de um terreno quando cinco traficantes armados chegaram já atirando contra ele. Para fugir, ele se jogou ladeira abaixo, mas acabou atingido no braço por um disparo de arma de fogo. Mesmo baleado, ele conseguiu fugir e conseguiu atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) de Bela Vista, no mesmo município. De lá, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas já teve alta.
Com medo, a família não pretende voltar para o bairro.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém havia sido preso até publicação desta reportagem.