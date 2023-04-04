Homem é baleado por traficantes por retaliação a furtos em Cariacica

Ainda segundo os familiares, o homem disse que estava no alto de um terreno quando cinco traficantes armados chegaram já atirando contra ele. Para fugir, ele se jogou ladeira abaixo, mas acabou atingido no braço por um disparo de arma de fogo. Mesmo baleado, ele conseguiu fugir e conseguiu atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) de Bela Vista, no mesmo município. De lá, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas já teve alta.