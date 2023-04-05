Policial militar reformado do RJ é preso em Bom Jesus do Norte

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu notas promissórias e investiga se o detido também praticava agiotagem Crédito: Polícia Civil

Um policial reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), de 50 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de busca e prisão preventiva em Bom Jesus do Norte por tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil , o crime aconteceu no município do Sul capixaba, no dia 05 de março deste ano.

A prisão aconteceu no último sábado (1º), no centro do município, durante operação com policiais de Bom Jesus do Norte, Alegre, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

Agiotagem

A polícia fez buscas domiciliares em quatro imóveis diferentes para apreender a arma de fogo utilizada pelo policial reformado. Apesar de não conseguir localizar a arma de fogo na casa do suspeito, a polícia encontrou notas promissórias emitidas por terceiros, cartões bancários e cheques, também de terceiros, além de dinheiro em espécie.

A suspeita é de que o detido e tio dele sejam agiotas, o que configuraria prática de crime contra a economia popular. Porém, segundo a polícia, tal prática não tem relação com a tentativa de assassinato.

Na casa do policial reformado detido, a polícia apreendeu dinheiro em espécie Crédito: Polícia Civil