Policial militar reformado do RJ é preso em Bom Jesus do Norte

Um policial reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), de 50 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de busca e prisão preventiva em Bom Jesus do Norte por tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no município do Sul capixaba, no dia 05 de março deste ano.
A prisão aconteceu no último sábado (1º), no centro do município, durante operação com policiais de Bom Jesus do Norte, Alegre, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).
Agiotagem
A polícia fez buscas domiciliares em quatro imóveis diferentes para apreender a arma de fogo utilizada pelo policial reformado. Apesar de não conseguir localizar a arma de fogo na casa do suspeito, a polícia encontrou notas promissórias emitidas por terceiros, cartões bancários e cheques, também de terceiros, além de dinheiro em espécie.
A suspeita é de que o detido e tio dele sejam agiotas, o que configuraria prática de crime contra a economia popular. Porém, segundo a polícia, tal prática não tem relação com a tentativa de assassinato.
Após ser detido, o policial reformado foi encaminhado à Delegacia do Rio de Janeiro, para ser recolhido em estabelecimento prisional adequado, onde permanecerá à disposição da Justiça. O tio dele não foi preso.