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Esposa pede ajuda para encontrar marido desaparecido na Serra

Rafael de Souza Conceição, de 33 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (24); ele saiu de casa após uma discussão com a esposa, levando apenas algumas peças de roupa

Publicado em 27 de Março de 2023 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 18:52
Rafael de Souza Conceição, de 33 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (24)
Rafael de Souza Conceição, de 33 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (24) Crédito: Arquivo pessoal
Já são quase três dias de angústia para a família de Rafael de Souza Conceição, de 33 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (24). Segundo a esposa, o marido saiu de casa após os dois terem uma pequena discussão e, desde então, não foi mais visto. 
Gisele dos Santos contou à reportagem que o marido, morador do bairro São Francisco, em Jacaraípe, na Serra, estava feliz, pois havia acabado de conseguir um emprego na sede de uma empresa multinacional no Estado. "Desde terça-feira da semana passada, ele estava correndo atrás de toda a documentação e já começaria no serviço amanhã (28)", disse a esposa. 
Porém, de acordo com Gisele, na sexta-feira (24) ela e o marido discutiram. Após isso, Rafael saiu de casa chorando, sem documentos e celular, levando apenas algumas peças de roupa. 
Ainda segundo a esposa, a família de Rafael é da Bahia e também está desesperada por notícias. "A mãe dele foi até parar no hospital por ser idosa", contou. 

Ajude

Para ajudar nas buscas, Gisele informou as características do marido. Ele é branco, de olhos castanhos e cabelos pretos curtos, altura 1,65m, e possui barba e bigode ralos. Além disso, Rafael possui cicatrizes no joelho e no nariz, e tatuagens nas costas (um símbolo de infinito) e no antebraço (uma chave). Quando foi visto pela última vez, ele vestia calça jeans, camisa bege, tênis azul, e usava aliança. 
O boletim de ocorrência já foi feito, mas, segundo a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil, Rafael ainda não foi localizado e, por isso, as investigações seguem em andamento. Quem tiver qualquer informação pode ajudar por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. "Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade."
Gisele também disponibilizou um telefone para quem tiver qualquer informação: (27) 98887-1364.

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