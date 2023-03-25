Adolescente de 15 anos desaparece após sair da casa da avó em Vitória

Camilla Pereira Silva Souza, de 15 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (22) Crédito: Acervo familiar

Há mais de três dias, a adolescente Camilla Pereira Silva Souza, de 15 anos, está desaparecida. Ela saiu da casa da avó, no bairro Resistência, em Vitória , por volta das 12h30 da última quarta-feira (22) e, desde então, não foi mais vista. A jovem disse à família que iria para a casa da mãe, no bairro Jardim América, em Cariacica

Assistente técnica de produção, Andressa Pereira Silva contou que a filha mora com a avó e detalhou que a jovem vestia shorts jeans e cropped branco quando desapareceu. Ela também estava com uma mochila vinho. “Já ligamos para várias pessoas, pais de amigas, mas ninguém está com ela”, desabafou.

"Está todo mundo preocupado, porque não tem noção de onde ela possa estar. Acreditamos que ela esteja bem, mas, ao mesmo tempo, é angustiante" Andressa Pereira Silva - Mãe da adolescente

Algumas características físicas informadas pela mãe podem ajudar na identificação da Camilla: piercing no nariz e na sobrancelha e tatuagens na costela (de borboleta), no braço (com o escrito “tudo passa”) e no peito (com o nome da avó, “Judite”). Ela também tem pele branca, olhos e cabelos castanhos e cerca de 1,65 m de altura.

De acordo com Andressa, a filha já chegou a desaparecer por algumas horas, no início deste mês, quando fugiu da escola com duas amigas. No entanto, desta vez, a procura já dura dias. “Não há nada que tenha acontecido para motivá-la a fugir de casa”, pontuou. Nessa sexta-feira (24), a família registrou um boletim de ocorrência.

Procurada, a assessoria da Polícia Civil informou que não tem acesso às investigações da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas aos finais de semana, porque depende do expediente administrativo para realizar a consulta. “De sábado e domingo, só temos acesso às ocorrências do plantão vigente”, completou.

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