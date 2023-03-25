Produtora de humorista é arrombada pela segunda vez em seis meses

O humorista Rossini Macedo, conhecido pelo personagem Tonho dos Couros, teve a produtora arrombada pela segunda vez em seis meses. A segunda ocorrência ocorreu na madrugada deste sábado (25) por volta da 0h30.

Imagens da câmera de segurança apresentadas por Macedo em vídeo em rede social mostram um indivíduo querendo arrombar o escritório do humorista, no Barro Vermelho, em Vitória,. Ele tentou forçar a porta e quando uma pessoa passou pela rua se escondeu.

O suspeito voltou para a porta para continuar forçando a abertura. Sem conseguir, foi buscar um pedaço de pau na obra ao lado. A tentativa de arrombamento durou cerca de 20 minutos. Após conseguir entrar, por volta das 0h50, o suspeito saiu minutos depois carregando um micro-ondas.

Procurada a respeito do assunto, a Polícia Civil informa que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento. A PCES orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.

Já a Polícia Militar informou que o bairro Barro Vermelho, em Vitória, conta com patrulhamento preventivo dia e noite, além de operações ostensivas estratégicas, que ocorrem constantemente no local. No entanto, vale lembrar que o reforço no policiamento é realizado com base no mapa do crime, conforme os dados de acionamentos registrados via Ciodes, que possibilita o planejamento de ações estratégias, de acordo com a necessidade de cada região. Portanto, em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, é importante que uma viatura seja sempre imediatamente acionada através do 190.