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Em Vitória

Produtora de humorista é arrombada pela segunda vez em seis meses

Escritório de Rossini Macedo, também conhecido como Tonho dos Couros, foi arrombado na madrugada deste sábado (25) e câmeras flagraram ação de bandido

Publicado em 25 de Março de 2023 às 14:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2023 às 14:01
O humorista Rossini Macedo, conhecido pelo personagem Tonho dos Couros, teve a produtora arrombada pela segunda vez em seis meses. A segunda ocorrência ocorreu na madrugada deste sábado (25) por volta da 0h30.
Imagens da câmera de segurança apresentadas por Macedo em vídeo em rede social mostram um indivíduo querendo arrombar o escritório do humorista, no Barro Vermelho, em Vitória,. Ele tentou forçar a porta e quando uma pessoa passou pela rua se escondeu.
O suspeito voltou para a porta para continuar forçando a abertura. Sem conseguir, foi buscar um pedaço de pau na obra ao lado. A tentativa de arrombamento durou cerca de 20 minutos. Após conseguir entrar, por volta das 0h50, o suspeito saiu minutos depois carregando um micro-ondas.
No mês de setembro, o mesmo local também foi alvo de ação de bandidos, que na época levaram uma televisão, caixa de som, câmeras e microfones do local.
Procurada a respeito do assunto, a Polícia Civil informa que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento. A PCES orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
Já a Polícia Militar informou que o bairro Barro Vermelho, em Vitória, conta com patrulhamento preventivo dia e noite, além de operações ostensivas estratégicas, que ocorrem constantemente no local. No entanto, vale lembrar que o reforço no policiamento é realizado com base no mapa do crime, conforme os dados de acionamentos registrados via Ciodes, que possibilita o planejamento de ações estratégias, de acordo com a necessidade de cada região. Portanto, em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, é importante que uma viatura seja sempre imediatamente acionada através do 190.
Suspeito saiu de produtora levando micro-ondas
Suspeito saiu de produtora levando micro-ondas Crédito: Reprodução de vídeo

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