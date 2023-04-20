Foragido, membro do PCC morre em confronto com a PM em Itapemirim

Foragido morre após confronto com Polícia Militar no Litoral Sul Crédito: Polícia Militar

Um homem de 32 anos, foragido do sistema prisional, acabou morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20). Segundo a corporação, Maykom Ventura Pereira era membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com boletim de ocorrência da PM, militares da Força Tática foram cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Namitala Ayub para prender o indivíduo, considerado de alta periculosidade, que estava morando na região.

Com a chegada dos policiais ao portão da residência, Maykom fugiu, pulando o muro e acessando outras casas. Os militares seguiram o homem, que entrou em uma das residências. Ainda conforme a ocorrência, durante as buscas, o indivíduo surgiu com uma arma de fogo em mãos e apontou para os policiais, que atiraram.

Um disparo o atingiu na região do tórax de Maykom e uma equipe de resgate foi acionada. Segundo a PM, devido ao ferimento, os militares realizaram o socorro rapidamente e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. No local, a equipe médica constatou que o homem estava morto.

A Polícia Militar disse que, no trajeto utilizado pelo foragido para a fuga, outras duas armas de fogo foram encontradas.

Foragido morre após confronto com Polícia Militar no Litoral Sul Crédito: Polícia Militar

Maykom Ventura Pereira, natural de Vitória, estava foragido da Penitenciária Estadual de Vila Velha desde 3 de dezembro de 2021. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto para recaptura. Ele responde pelos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei de Drogas, 14 do Estatuto do Desarmamento e 121 do Código Penal Brasileiro com pena total que soma 37 anos de condenação.