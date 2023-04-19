Tiros perto de creche deixam dois jovens baleados em Vila Velha

Dois jovens foram baleados na manhã desta quarta-feira (19), após disparos de arma de fogo em Barramares, Vila Velha . A ocorrência aconteceu próximo a uma creche localizada no bairro.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após denúncia de tiros na região. Uma das vítimas, um jovem de 18 anos, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, e, depois, transferida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.

A PM informou que minutos após o atendimento à ocorrência, foi constatado pela equipe que outro indivíduo, um rapaz de 21 anos, também havia sido baleado e dado entrada na UPA.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A equipe ainda estava realizando diligências no final da manhã desta quarta-feira, segundo a corporação.