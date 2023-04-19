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Barramares

Tiros perto de creche deixam dois jovens baleados em Vila Velha

Guarda Municipal informou que agentes foram ao local e auxiliaram na entrada e na saída dos alunos e dos funcionários das escolas; aulas seguem sem alterações

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 12:27
Dois jovens foram baleados na manhã desta quarta-feira (19), após disparos de arma de fogo em Barramares, Vila Velha. A ocorrência aconteceu próximo a uma creche localizada no bairro. 
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após denúncia de tiros na região. Uma das vítimas, um jovem de 18 anos, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, e, depois, transferida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. 
A PM informou que minutos após o atendimento à ocorrência, foi constatado pela equipe que outro indivíduo, um rapaz de 21 anos, também havia sido baleado e dado entrada na UPA.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A equipe ainda estava realizando diligências no final da manhã desta quarta-feira, segundo a corporação. 
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que agentes da corporação foram ao local onde ocorreu o crime para auxiliar na entrada e na saída dos alunos e dos funcionários das escolas. As aulas seguem sem alterações, segundo a Prefeitura de Vila Velha.

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