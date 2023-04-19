Suspeito de matar jovem com deficiência intelectual em Cariacica é preso

A Polícia Civil prendeu, durante uma operação, um jovem de 18 anos suspeito do assassinato de Vinícius da Cunha Tiradentes no bairro São João Batista, em Cariacica, no dia 9 de março deste ano. A vítima, de 24 anos, tinha deficiência intelectual. As investigações apontaram que o rapaz foi morto por conta de dívidas com traficantes.
Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (19), o delegado Eduardo Khaddour, titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) de Cariacica, disse que Vinicius tinha o hábito de andar pelas ruas do bairro durante a madrugada. Com o tempo, o jovem passou a consumir drogas e, em razão disso, acabou contraindo uma dívida com traficantes. Por não conseguir quitar esses débitos, o rapaz foi morto na madrugada do dia 9 de março.
"Na noite do crime ele [Vinicius] estava perambulando pelas ruas do bairro, como de costume, quando quatro elementos - três maiores de idade e um menor de 17 anos -, que atuam no tráfico e com quem o jovem tinha dívidas, o perseguiram pelas ruas. Vinicius tentou correr, mas foi alvejado pelas costas, caiu e foi executado com diversos disparos de arma de fogo", contou o delegado.
Ainda segundo o titular da DHPP de Cariacica, o laudo cadavérico de Vinicius apontou que ele foi morto com aproximadamente 20 perfurações por arma de fogo, sendo oito na região da face.
Captura do suspeito
Um dos suspeitos do homicídio foi capturado na última quinta-feira (13), durante uma operação da Polícia Civil no bairro São João Batista. Segundo o delegado Eduardo Khaddour, na residência do jovem de 18 anos foi encontrada uma pistola calibre 380 - que será submetida a exame pericial para constatar se a arma foi utilizada no crime. Ainda conforme o delegado, o suspeito tentou esconder a arma em um travesseiro durante o cerco da polícia à residência.
O caso segue em investigação e os outros dois coautores maiores de idade, que possuem mandado de prisão, ainda não foram capturados.
Relembre o crime
Vinícius da Cunha Tiradentes foi morto a tiros no meio da rua na madrugada do dia 9 de março, no bairro São João Batista, em Cariacica. O jovem, de 24 anos, tinha problemas mentais.
À época, moradores contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Vinícius estava na rua quando traficantes do Morro Novo, rivais do bairro São João Batista, foram à região para promover um ataque.
"Foi uma covardia. Foi aterrorizante quando chegamos aqui e tentamos socorrer. Vinícius não tinha envolvimento com drogas"
Ainda segundo testemunhas, uma parte da casa da mãe de Vinicius no bairro São João Batista desabou durante as chuvas meses atrás. Ela se mudou para outro bairro, mas o jovem continuava indo ao local para dormir nos escombros e era comum ficar andando pelas ruas.
Moradores contaram ao repórter André Falcão que a região vive no meio de um confronto entre traficantes rivais. Por conta disso, tiroteios se tornaram comuns.