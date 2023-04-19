Suspeito de matar jovem com deficiência intelectual em Cariacica é preso

Vinicius da Cunha Tiradentes, de 24 anos, foi assassinado a tiros no bairro São João Batista, em Cariacica, no dia 9 de março Crédito: Acervo Pessoal

A Polícia Civil prendeu, durante uma operação, um jovem de 18 anos suspeito do assassinato de Vinícius da Cunha Tiradentes no bairro São João Batista, em Cariacica , no dia 9 de março deste ano. A vítima, de 24 anos, tinha deficiência intelectual. As investigações apontaram que o rapaz foi morto por conta de dívidas com traficantes.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (19), o delegado Eduardo Khaddour, titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) de Cariacica, disse que Vinicius tinha o hábito de andar pelas ruas do bairro durante a madrugada. Com o tempo, o jovem passou a consumir drogas e, em razão disso, acabou contraindo uma dívida com traficantes. Por não conseguir quitar esses débitos, o rapaz foi morto na madrugada do dia 9 de março.

"Na noite do crime ele [Vinicius] estava perambulando pelas ruas do bairro, como de costume, quando quatro elementos - três maiores de idade e um menor de 17 anos -, que atuam no tráfico e com quem o jovem tinha dívidas, o perseguiram pelas ruas. Vinicius tentou correr, mas foi alvejado pelas costas, caiu e foi executado com diversos disparos de arma de fogo", contou o delegado.

Ainda segundo o titular da DHPP de Cariacica, o laudo cadavérico de Vinicius apontou que ele foi morto com aproximadamente 20 perfurações por arma de fogo, sendo oito na região da face.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (19) Crédito: Polícia Civil

Captura do suspeito

Um dos suspeitos do homicídio foi capturado na última quinta-feira (13), durante uma operação da Polícia Civil no bairro São João Batista. Segundo o delegado Eduardo Khaddour, na residência do jovem de 18 anos foi encontrada uma pistola calibre 380 - que será submetida a exame pericial para constatar se a arma foi utilizada no crime. Ainda conforme o delegado, o suspeito tentou esconder a arma em um travesseiro durante o cerco da polícia à residência.

O caso segue em investigação e os outros dois coautores maiores de idade, que possuem mandado de prisão, ainda não foram capturados.

Relembre o crime

Vinícius da Cunha Tiradentes foi morto a tiros no meio da rua na madrugada do dia 9 de março, no bairro São João Batista, em Cariacica . O jovem, de 24 anos, tinha problemas mentais.

À época, moradores contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Vinícius estava na rua quando traficantes do Morro Novo, rivais do bairro São João Batista, foram à região para promover um ataque.

"Foi uma covardia. Foi aterrorizante quando chegamos aqui e tentamos socorrer. Vinícius não tinha envolvimento com drogas" Testemunha - X

Ainda segundo testemunhas, uma parte da casa da mãe de Vinicius no bairro São João Batista desabou durante as chuvas meses atrás. Ela se mudou para outro bairro, mas o jovem continuava indo ao local para dormir nos escombros e era comum ficar andando pelas ruas.