Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Motoboy é assassinado com mais de 10 tiros em rua de Vila Velha

Familiares contaram que a vítima, Jadson Pereira do Amaral, acordou e foi até a casa de uma das irmãs que mora na região. Lá, ele foi surpreendido ainda na rua pelos suspeitos

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 08:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 08:32
Jadson Pereira do Amaral, de 32 anos, foi morto a tiros em Vila Velha
Jadson Pereira do Amaral, de 32 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um motoboy de 32 anos foi morto com mais de 10 tiros na noite desta segunda-feira (17), no bairro Rio Marinho, Vila Velha.
Familiares contaram que a vítima, Jadson Pereira do Amaral, acordou e foi até a casa de uma das irmãs que mora na região. Lá, ele foi surpreendido ainda na rua pelos suspeitos que chegaram de bicicleta e atiraram contra ele.
Jardon foi atingido várias vezes. Outro homem que estava no local foi baleado e ficou ferido no braço esquerdo e na coxa. Durante a manhã desta terça-feira (18), ninguém no bairro quis falar sobre o crime.
O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso.
*Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados