Motoboy é assassinado com mais de 10 tiros em rua de Vila Velha

Um motoboy de 32 anos foi morto com mais de 10 tiros na noite desta segunda-feira (17), no bairro Rio Marinho, Vila Velha.
Familiares contaram que a vítima, Jadson Pereira do Amaral, acordou e foi até a casa de uma das irmãs que mora na região. Lá, ele foi surpreendido ainda na rua pelos suspeitos que chegaram de bicicleta e atiraram contra ele.
Jardon foi atingido várias vezes. Outro homem que estava no local foi baleado e ficou ferido no braço esquerdo e na coxa. Durante a manhã desta terça-feira (18), ninguém no bairro quis falar sobre o crime.
O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso.
