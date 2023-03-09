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São João Batista

Jovem é morto a tiros por traficantes de bairro rival em Cariacica

Segundo moradores de São João Batista, vítima tinha problemas mentais e não era envolvida com o tráfico de drogas

Publicado em 09 de Março de 2023 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2023 às 13:00
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no meio da rua na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro São João Batista, em Cariacica. Segundo testemunhas contaram à polícia, Vinícius da Cunha Tiradentes tinha problemas mentais, foi executado por traficantes do bairro rival e não tinha envolvimento com drogas. 
Vinicius da Cunha Tiradentes, de 24 anos
Vinicius da Cunha Tiradentes foi assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Acervo Pessoal
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, moradores contaram que Vinícius estava na rua quando  traficantes do Morro Novo, rivais do bairro São João Batista, foram à região para promover um ataque.
"Foi uma covardia. Foi aterrorizante quando chegamos aqui e tentamos socorrer. Vinícius não tinha envolvimento com drogas"
Testemunha - x
Ainda segundo testemunhas,  uma parte da casa da mãe de Vinicius no bairro São João Batista desabou durante as chuvas meses atrás. Ela se mudou para outro bairro, mas o jovem continuava indo ao local para dormir nos escombros e era comum ficar andando pelas ruas. 
Moradores contaram ao repórter André Falcão que a região vive no meio de um confronto entre traficantes rivais. Por conta disso, tiroteios se tornaram comuns. Na madrugada desta quinta-feira (9), moradores relatam que seis traficantes do bairro Morro Novo estariam circulando na área do ataque.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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