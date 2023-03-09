Polícia Federal encontra desenho de Pablo Escobar em ação contra tráfico no Espírito Santo
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), em cidades da Grande Vitória, a Operação Mercato – contra o tráfico de drogas e prendeu uma pessoa. Foram encontrados instrumentos usados na embalagem e distribuição de entorpecentes e até um desenho realista do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Foram cumpridos três mandados de busca nos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, em cumprimento a ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal de Viana. Em um dos locais alvo da ação, os agentes encontraram papelotes e balanças de precisão, e uma pessoa foi presa em flagrante com entorpecentes.
O acusado foi levado para prestar depoimento na Superintendência Regional da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, e em seguida entregue ao sistema penitenciário do Estado.
As investigações começaram com uma apreensão feita pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal e contou com o apoio da Força Tarefa de Segurança Pública do Estado.
PF acha desenho realista de Pablo Escobar em ação contra tráfico no ES