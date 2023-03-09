Trio que colocava dispositivos em caixas de banco pra reter cartão é preso na Serra

Pedro Olinto, José Roberto Olinto e David Alison Rodrigues de Souza Crédito: Divulgação | PCES

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes em clientes de banco foram presos na tarde de quarta-feira (8) no bairro Manguinhos, na Serra . De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo utilizava dispositivos eletrônicos para reter cartões em caixas eletrônicos e atuava em vários Estados do Brasil . Pelo menos quatro vítimas do Espírito Santo que procuraram a polícia no mês passado tiveram juntas um prejuízo de R$ 30 mil.

A prisão foi efetuada por uma equipe do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, em conjunto com a subsecretaria da Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guardas Municipais de Vila Velha e Serra.

"Esses criminosos são do interior da Paraíba e podemos perceber que eles viajam o Brasil praticando precisamente esse crime. A prática do crime se dá por meio da instalação em caixas eletrônicos de dispositivos capazes de promoverem a retenção do cartão na máquina, impedindo que a vítima retire o cartão do equipamento", detalhou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, adjunto da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha.

Simultaneamente à instalação desse dispositivo, os criminosos fixavam na máquina um adesivo com um número de um call center falso, como se fosse de um banco. "Assim que o cartão da vítima fica retido na máquina, eles se mantêm dentro da agência e orientam pessoalmente a vítima a ligar para esse número em busca de apoio. Normalmente um criminoso de maior idade afirma para a vítima que ele também teve o cartão retido na máquina e conseguiu resolver o problema ligando nesse número. Quando a vítima ainda assim não liga para o número, eles mesmos ligam e passam o telefone para a vítima", completou o delegado.

Um vídeo gravado nesta quarta-feira (8), em uma agência de Vitória, mostra a ação dos golpistas. Veja:

A partir desse momento, a vítima falava por telefone com um falso gerente, que aos poucos ia pegando as informações dela por telefone, até chegar nas senhas. "Ao final de tudo eles orientam as vítimas a se afastarem do local afirmando que há possibilidade de que haja bandidos na região. Informam também que o novo cartão será enviado para a casa da vítima. Assim que a vítima sai do banco, eles retiram o cartão da máquina e iniciam um processo de compras e saques", completou o delegado.

O trio, entre eles pai e filho, foi preso depois de tentar aplicar os golpes em agências de Vitória e da Serra. Os criminosos foram identificados como:

Pedro Olinto, 58 anos (pai)



José Roberto da Silva Olinto, 37 anos (filho)



David Alison Rodrigues de Souza, 27 anos (comparsa)



Eles vão responder por formação de quadrilha, furto com fraude e lavagem de dinheiro.