Trio que colocava dispositivos em caixas de banco pra reter cartão é preso na Serra

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes em clientes de banco foram presos na tarde de quarta-feira (8) no bairro Manguinhos, na Serra. De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo utilizava dispositivos eletrônicos para reter cartões em caixas eletrônicos e atuava em vários Estados do Brasil. Pelo menos quatro vítimas do Espírito Santo que procuraram a polícia no mês passado tiveram juntas um prejuízo de R$ 30 mil.
A prisão foi efetuada por uma equipe do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, em conjunto com a subsecretaria da Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guardas Municipais de Vila Velha e Serra.
"Esses criminosos são do interior da Paraíba e podemos perceber que eles viajam o Brasil praticando precisamente esse crime. A prática do crime se dá por meio da instalação em caixas eletrônicos de dispositivos capazes de promoverem a retenção do cartão na máquina, impedindo que a vítima retire o cartão do equipamento", detalhou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, adjunto da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha.
Simultaneamente à instalação desse dispositivo, os criminosos fixavam na máquina um adesivo com um número de um call center falso, como se fosse de um banco. "Assim que o cartão da vítima fica retido na máquina, eles se mantêm dentro da agência e orientam pessoalmente a vítima a ligar para esse número em busca de apoio. Normalmente um criminoso de maior idade afirma para a vítima que ele também teve o cartão retido na máquina e conseguiu resolver o problema ligando nesse número. Quando a vítima ainda assim não liga para o número, eles mesmos ligam e passam o telefone para a vítima", completou o delegado.
Um vídeo gravado nesta quarta-feira (8), em uma agência de Vitória, mostra a ação dos golpistas. Veja:
A partir desse momento, a vítima falava por telefone com um falso gerente, que aos poucos ia pegando as informações dela por telefone, até chegar nas senhas. "Ao final de tudo eles orientam as vítimas a se afastarem do local afirmando que há possibilidade de que haja bandidos na região. Informam também que o novo cartão será enviado para a casa da vítima. Assim que a vítima sai do banco, eles retiram o cartão da máquina e iniciam um processo de compras e saques", completou o delegado.
O trio, entre eles pai e filho, foi preso depois de tentar aplicar os golpes em agências de Vitória e da Serra. Os criminosos foram identificados como:
- Pedro Olinto, 58 anos (pai)
- José Roberto da Silva Olinto, 37 anos (filho)
- David Alison Rodrigues de Souza, 27 anos (comparsa)
Eles vão responder por formação de quadrilha, furto com fraude e lavagem de dinheiro.
Atualização
09/03/2023 - 7:30
Após entrevista coletiva, a matéria foi atualizada com detalhes do golpe e identificação dos presos