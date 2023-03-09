Mala com 7 kg de haxixe é apreendida em ônibus em Brejetuba

Uma mala com, aproximadamente, 7 kg de haxixe e trinta doses de uma substância chamada Rove, foi encontrada durante uma fiscalização em um ônibus no km 131 da BR 262, em Brejetuba, na região Serrana do Estado, na tarde desta quarta-feira (8).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a droga foi identificada dentro da mala pela equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF, mas nenhum passageiro declarou ser dono do material. O ônibus seguia a linha Belo Horizonte - Guarapari.
A polícia comunicou que um passageiro, que estava sentado embaixo de onde se encontrava a mala, demonstrou muito nervosismo e não forneceu informações lógicas de onde veio ou o que estava fazendo. Na mala também havia um tênis e um carregador de celular.
Para a polícia, o passageiro alegava estar vindo do Pico da Bandeira, porém não soube dizer o nome da pousada em que se hospedou. Foi encontrado em na bagagem de mão dele uma passagem com origem de São Paulo e destino Teófilo Otoni (MG), com horário de saída às 22h de terça-feira (7). Também foi encontrado uma passagem com origem Realeza/Manhuaçu (MG) X Vitória, com horário de saída às 13h45 de quarta (8).
Por essa razão, buscas foram prosseguidas e nos pertences pessoais do indivíduo foi encontrado uma pequena quantidade de maconha e material para uso.
A polícia também solicitou imagens do embarque à viação e a empresa retornou com um arquivo de vídeo, o qual mostra o passageiro embarcando com a mala que continha os entorpecentes em mãos.
Em flagrante
A Polícia Civil disse, por meio de nota, nesta quinta-feira (9), "que o suspeito, de 39 anos, conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas".