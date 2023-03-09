Mala com 7 kg de haxixe é apreendida em ônibus em Brejetuba

A PRF identificou uma mala suspeita com drogas e nenhum passageiro declarou ser dono Crédito: Divulgação \ PRF

Uma mala com, aproximadamente, 7 kg de haxixe e trinta doses de uma substância chamada Rove, foi encontrada durante uma fiscalização em um ônibus no km 131 da BR 262, em Brejetuba , na região Serrana do Estado , na tarde desta quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a droga foi identificada dentro da mala pela equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF, mas nenhum passageiro declarou ser dono do material. O ônibus seguia a linha Belo Horizonte - Guarapari.

A polícia comunicou que um passageiro, que estava sentado embaixo de onde se encontrava a mala, demonstrou muito nervosismo e não forneceu informações lógicas de onde veio ou o que estava fazendo. Na mala também havia um tênis e um carregador de celular.

Além de drogas, na mala havia um tênis e um carregador de celular. Crédito: Divulgação \ PRF

Para a polícia, o passageiro alegava estar vindo do Pico da Bandeira, porém não soube dizer o nome da pousada em que se hospedou. Foi encontrado em na bagagem de mão dele uma passagem com origem de São Paulo e destino Teófilo Otoni (MG), com horário de saída às 22h de terça-feira (7). Também foi encontrado uma passagem com origem Realeza/Manhuaçu (MG) X Vitória, com horário de saída às 13h45 de quarta (8).

Por essa razão, buscas foram prosseguidas e nos pertences pessoais do indivíduo foi encontrado uma pequena quantidade de maconha e material para uso.

A polícia também solicitou imagens do embarque à viação e a empresa retornou com um arquivo de vídeo, o qual mostra o passageiro embarcando com a mala que continha os entorpecentes em mãos.

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