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Violência

Vídeo: atirador se passa por cliente e mata homem em bar de Brejetuba

Vítima conversava com pessoas no bar quando foi supreendido na tarde de sábado (18), na localidade de São Jorge
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2023 às 17:24

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 17:24

Um homem que estava em um bar na localidade de São Jorge, interior do município de Brejetuba, na Região Serrana, foi morto a tiros na tarde de sábado (18). Uma câmera de segurança do local flagrou a ação do atirador, que chegou ao local fingindo ser um cliente. Pouco depois o suspeito sacou a arma de uma mochila, atirou na vítima e fugiu com um comparsa.
O nome e idade da vítima não foram revelados pela polícia. Pelas imagens, o crime aconteceu às 14h45.
O assassino chegou na garupa de uma moto e o piloto ficou o aguardando do lado de fora. O suspeito chegou próximo ao balcão, como se fosse um cliente, olhou para os lados e visualizou a vítima, sentada, conversando com outras pessoas. Neste momento, o atirador sacou a arma de uma mochila e disparou algumas vezes.
Segundo o registro da Polícia Militar, quando chegaram ao local, a vítima estava morta e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Brejetuba e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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