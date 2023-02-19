Vídeo: atirador se passa por cliente e mata homem em bar de Brejetuba

Um homem que estava em um bar na localidade de São Jorge, interior do município de Brejetuba , na Região Serrana, foi morto a tiros na tarde de sábado (18). Uma câmera de segurança do local flagrou a ação do atirador, que chegou ao local fingindo ser um cliente. Pouco depois o suspeito sacou a arma de uma mochila, atirou na vítima e fugiu com um comparsa.

O nome e idade da vítima não foram revelados pela polícia. Pelas imagens, o crime aconteceu às 14h45.

O assassino chegou na garupa de uma moto e o piloto ficou o aguardando do lado de fora. O suspeito chegou próximo ao balcão, como se fosse um cliente, olhou para os lados e visualizou a vítima, sentada, conversando com outras pessoas. Neste momento, o atirador sacou a arma de uma mochila e disparou algumas vezes.

Segundo o registro da Polícia Militar , quando chegaram ao local, a vítima estava morta e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Brejetuba e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.