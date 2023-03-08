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Após campana

Líder de quadrilha de roubo de máquinas agrícolas é preso em Colatina

Segundo a polícia, suspeito coordenava uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, principalmente, os roubos de equipamentos agrícolas pesados

Publicado em 08 de Março de 2023 às 17:35

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 mar 2023 às 17:35
Um homem, de 41 anos, suspeito de liderar uma quadrilha que roubava máquinas agrícolas foi preso na manhã desta terça-feira (7), no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, há um mandado de prisão preventiva pelo crime de receptação qualificada contra o suspeito.
A prisão preventiva dele foi decretada, expedida pelo juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu. A Polícia Civil informou que foram de quatro dias de diligências, com campana para localizar o suspeito.
Segundo o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior, se trata de uma prisão importante, já que o suspeito coordenaria uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, principalmente, os roubos de máquinas agrícolas pesadas.
O conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

Falsa acusação de sequestro

Nas redes sociais circulam informações de que o líder da quadrilha também estaria envolvido no sequestro de um menino de 11 anos, em Baixo Guandu, no dia 17 de dezembro do ano passado. A PC informou que o homem não tem relação com o crime.
“O caso do sequestro, segue sob investigação da nossa delegacia. Não podemos adiantar outros detalhes neste momento. Mas posso afirmar, que este homem não sequestrou a criança”, destacou o titular da Delegacia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scárdua.

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