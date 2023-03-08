Líder de quadrilha de roubo de máquinas agrícolas é preso em Colatina

Um homem, de 41 anos, suspeito de liderar uma quadrilha que roubava máquinas agrícolas foi preso na manhã desta terça-feira (7), no bairro Maria das Graças, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , há um mandado de prisão preventiva pelo crime de receptação qualificada contra o suspeito.

A prisão preventiva dele foi decretada, expedida pelo juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu. A Polícia Civil informou que foram de quatro dias de diligências, com campana para localizar o suspeito.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior, se trata de uma prisão importante, já que o suspeito coordenaria uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, principalmente, os roubos de máquinas agrícolas pesadas.

O conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

Falsa acusação de sequestro