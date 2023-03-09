Dupla invade escola e rouba celular e biscoitos em Nova Venécia

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 pularam o muro de uma escola municipal e invadiu o local no Centro de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã de quarta-feira (8). A Polícia Militar informou que o caso aconteceu logo cedo, por volta das 6h10, quando os alunos ainda não haviam chegado. Os indivíduos – que estavam com uma arma falsa – roubaram biscoitos e um celular e fugiram da unidade. Após o crime, eles foram localizados e detidos.

A PM disse que, conforme relato de testemunha, a dupla queria entrar na cozinha, mas as funcionárias que estavam trabalhando trancaram a porta. Os suspeitos insistiram e conseguiram invadir o local por uma rampa que fica nos fundos da escola. Eles disseram às vítimas que estavam fugindo da polícia.

Os indivíduos afirmaram às funcionárias que estavam com fome e elas ofereceram biscoitos que estavam em cima de uma mesa, mas a dupla não aceitou e disse para todas ficarem quietas e não ligarem para a PM. Em seguida, um deles roubou pacotes de biscoito fechados.

O outro suspeito pegou a bolsa de uma das mulheres. Nesse momento, conforme a Polícia Militar, outra vítima saiu da despensa e foi ameaçada, com uma arma apontada para a barriga, caso entrasse em contato com algum policial. A funcionária disse que não ligaria, então o indivíduo roubou o celular dela.

Em seguida, os dois suspeitos pularam o muro da unidade novamente e fugiram. As vítimas saíram correndo para fora da escola pedindo socorro. Segundo a PM, uma professora ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para denunciar o crime.

De acordo com a PM, policiais realizaram buscas na região e encontraram o suspeito de 18 anos em uma praça no Centro, próxima à rodoviária. Ele negou o crime, mas foi reconhecido pelas funcionárias. O outro suspeito, um adolescente de 16 anos, foi localizado em um ginásio de esportes, em um local abandonado.

No momento em que houve a abordagem ao menor de idade foi visto o celular que havia sido roubado. A PM depois verificou que a arma utilizada no crime, na verdade, seria um simulacro.

Além da invasão à escola, segundo a Polícia Militar, a dupla também jogou pedras na vitrine de uma loja no Centro de Nova Venécia, causando danos ao estabelecimento.

A Polícia Civil, por nota, informou que o suspeito de 18 anos, conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por roubo qualificado, tentativa de dano, corrupção de menores e será encaminhado ao presídio. Já o adolescente de 16 anos foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, tentativa de dano, dano ao patrimônio público e será apresentado à Justiça.

Aulas foram mantidas

Em nota, a Secretaria de Educação de Nova Venécia informou que as atividades letivas da escola não foram prejudicadas e a unidade de ensino funciona normalmente. Acrescentou que está atuando para garantir a segurança nas escolas.