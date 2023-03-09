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Dupla invade escola e rouba celular e biscoitos em Nova Venécia

Jovem de 18 anos e adolescente de 16 estavam com uma arma falsa e entraram e saíram do local pulando o muro; após o crime, eles foram localizados, detidos e levados para delegacia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 mar 2023 às 11:33

Publicado em 09 de Março de 2023 às 11:33

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 pularam o muro de uma escola municipal e invadiu o local no Centro de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã de quarta-feira (8). A Polícia Militar informou que o caso aconteceu logo cedo, por volta das 6h10, quando os alunos ainda não haviam chegado. Os indivíduos – que estavam com uma arma falsa – roubaram biscoitos e um celular e fugiram da unidade. Após o crime, eles foram localizados e detidos.
A PM disse que, conforme relato de testemunha, a dupla queria entrar na cozinha, mas as funcionárias que estavam trabalhando trancaram a porta. Os suspeitos insistiram e conseguiram invadir o local por uma rampa que fica nos fundos da escola. Eles disseram às vítimas que estavam fugindo da polícia.
Os indivíduos afirmaram às funcionárias que estavam com fome e elas ofereceram biscoitos que estavam em cima de uma mesa, mas a dupla não aceitou e disse para todas ficarem quietas e não ligarem para a PM. Em seguida, um deles roubou pacotes de biscoito fechados.
O outro suspeito pegou a bolsa de uma das mulheres. Nesse momento, conforme a Polícia Militar, outra vítima saiu da despensa e foi ameaçada, com uma arma apontada para a barriga, caso entrasse em contato com algum policial. A funcionária disse que não ligaria, então o indivíduo roubou o celular dela.
Em seguida, os dois suspeitos pularam o muro da unidade novamente e fugiram. As vítimas saíram correndo para fora da escola pedindo socorro. Segundo a PM, uma professora ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para denunciar o crime.
De acordo com a PM, policiais realizaram buscas na região e encontraram o suspeito de 18 anos em uma praça no Centro, próxima à rodoviária. Ele negou o crime, mas foi reconhecido pelas funcionárias. O outro suspeito, um adolescente de 16 anos, foi localizado em um ginásio de esportes, em um local abandonado.
No momento em que houve a abordagem ao menor de idade foi visto o celular que havia sido roubado. A PM depois verificou que a arma utilizada no crime, na verdade, seria um simulacro.
Além da invasão à escola, segundo a Polícia Militar, a dupla também jogou pedras na vitrine de uma loja no Centro de Nova Venécia, causando danos ao estabelecimento.
A Polícia Civil, por nota, informou que o suspeito de 18 anos, conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por roubo qualificado, tentativa de dano, corrupção de menores e será encaminhado ao presídio. Já o adolescente de 16 anos foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, tentativa de dano, dano ao patrimônio público e será apresentado à Justiça.

Aulas foram mantidas

Em nota, a Secretaria de Educação de Nova Venécia informou que as atividades letivas da escola não foram prejudicadas e a unidade de ensino funciona normalmente. Acrescentou que está atuando para garantir a segurança nas escolas. 

Nota da Secretaria de Educação de Nova Venécia

O fato ocorreu em uma unidade de ensino fundamental, anos iniciais (1º ao 5º ano), localizada no centro da cidade, no turno matutino, antes do início das atividades escolares. Após perceber a invasão, a escola acionou a Polícia Militar que tomou as devidas providências, prendendo os indivíduos e a Delegacia de Polícia Civil deu os encaminhamentos necessários ao caso. As atividades letivas da escola não foram prejudicadas e a unidade de ensino está funcionando normalmente. A Prefeitura de Nova Venécia, por meio da Secretaria Municipal de Educação está atenta aos fatos que vem ocorrendo a nível nacional e estadual e preocupada com a segurança dos alunos e profissionais, vem realizando formações e orientações por meio de reuniões com diretores escolares e tomando as providências necessárias para regulamentação e garantia da segurança nas unidades de ensino. É importante ressaltar que a Prefeitura de Nova Venécia fortaleceu e ampliou a parceria efetivada, desde 2022, com o Segundo Batalhão da Polícia Militar, que realiza ronda nos horários de entrada e saída das escolas, do campo e da cidade.

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