Casal de namorados morre em acidente na BR 101 em Guarapari

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro tirou a vida de um casal de namorados na noite desta quarta-feira (8), no km 339 da BR 101, em Guarapari. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas – que não tiveram idade e nome divulgados – estavam no automóvel e não resistiram aos ferimentos.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que o carro e o caminhão ficaram com as partes da frente bastante danificadas após a colisão. Os veículos estavam com a documentação em dia e não precisaram ser removidos para pátio do Detran|ES.
A PRF informou que apurações iniciais indicam que o automóvel teria invadido a contramão de direção, colidindo frontalmente contra o caminhão. A corporação explicou que o trânsito chegou a ficar totalmente interditado por volta das 22h30, sendo liberado por volta de 2h da madrugada desta quinta-feira (9).
Também procurada pela reportagem, a Eco101 afirmou que, conforme o Centro de Controle Operacional (CCO), para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), e que além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram no local.
Atualização
09/03/2023 - 11:39
Após publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal informou que o homem e a mulher mortos no acidente eram casal de namorados. O título e o texto foram atualizados.