Casal de namorados morre em acidente na BR 101 em Guarapari

Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro tirou a vida de um casal de namorados na noite desta quarta-feira (8), no km 339 da BR 101 , em Guarapari . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas – que não tiveram idade e nome divulgados – estavam no automóvel e não resistiram aos ferimentos.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que o carro e o caminhão ficaram com as partes da frente bastante danificadas após a colisão. Os veículos estavam com a documentação em dia e não precisaram ser removidos para pátio do Detran|ES.

A PRF informou que apurações iniciais indicam que o automóvel teria invadido a contramão de direção, colidindo frontalmente contra o caminhão. A corporação explicou que o trânsito chegou a ficar totalmente interditado por volta das 22h30, sendo liberado por volta de 2h da madrugada desta quinta-feira (9).

Também procurada pela reportagem, a Eco101 afirmou que, conforme o Centro de Controle Operacional (CCO), para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), e que além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram no local.