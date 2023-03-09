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Km 339

Casal de namorados morre em acidente na BR 101 em Guarapari

Polícia Rodoviária Federal informou que eles estavam em um carro que bateu de frente contra um caminhão na noite desta quarta-feira (8)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 mar 2023 às 06:32

Publicado em 09 de Março de 2023 às 06:32

Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari
Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro tirou a vida de um casal de namorados na noite desta quarta-feira (8), no km 339 da BR 101, em Guarapari. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas – que não tiveram idade e nome divulgados – estavam no automóvel e não resistiram aos ferimentos.

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Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que o carro e o caminhão ficaram com as partes da frente bastante danificadas após a colisão. Os veículos estavam com a documentação em dia e não precisaram ser removidos para pátio do Detran|ES.
A PRF informou que apurações iniciais indicam que o automóvel teria invadido a contramão de direção, colidindo frontalmente contra o caminhão. A corporação explicou que o trânsito chegou a ficar totalmente interditado por volta das 22h30, sendo liberado por volta de 2h da madrugada desta quinta-feira (9).
Também procurada pela reportagem, a Eco101 afirmou que, conforme o Centro de Controle Operacional (CCO), para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), e que além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram no local. 

Atualização

09/03/2023 - 11:39
Após publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal informou que o homem e a mulher mortos no acidente eram casal de namorados. O título e o texto foram atualizados.

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