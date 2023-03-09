Quantos ainda precisam morrer para a BR 101 ser duplicada?

Três pessoas morrem em acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Em fevereiro, três servidores da Prefeitura de Conceição da Barra morreram em um acidente que foi registrado em imagens. "Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na ocasião. Uma cena de flagrante imprudência.

A pergunta que intitula este editorial vai além desses casos, que chamaram atenção por terem sido verdadeiras carnificinas. Desde o início do ano, outros acidentes mataram motociclistas, pedestres e ocupantes de veículos, o que no somatório dá a dimensão de uma tragédia maior, que se acumula ano após ano. A BR 101, sobretudo em seu trecho norte, é um pedido de socorro. Não por menos, a região na qual a duplicação não conseguiu vingar.

A imprudência dos motoristas não pode ser descartada, são cada vez mais comuns os registros de acidentes que comprovam que as más decisões ao volante podem ser determinantes para colisões e capotamentos. Mas a insegurança da via pode ser, ao mesmo tempo, uma barreira para os piores cenários.