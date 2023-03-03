Policial que age como bandido merece a lei como castigo

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

De tudo o que já foi dito até agora sobre as chocantes imagens de Pedro Canário , nas quais um adolescente rendido é morto à queima-roupa por um policial militar, chama atenção a sincronia entre a ocorrência de um episódio de violência policial, ainda sob investigação, e o debate na Assembleia Legislativa sobre a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais militares, como apontou a colunista Letícia Gonçalves

As câmeras nas fardas não colocam a instituição em xeque, pelo contrário, são uma forma de resguardar sua credibilidade. Acusações infundadas de má conduta policial serão facilmente averiguadas e descartadas. E nos casos extremos, como o de Pedro Canário, as lentes vão ajudar a separar o joio do trigo: aqueles agentes que não cumprem o seu papel dentro das regras estabelecidas ficam facilmente identificáveis.

O exemplo de São Paulo, que adotou as câmeras portáteis em 2020, deve ser levado em consideração, já que por lá foi comprovada a redução do uso excessivo da força, com queda de 57% no número de mortes . As câmeras podem inibir a violência policial, por servirem de comprovação de condutas desajustadas. A Polícia Militar é uma instituição bicentenária que precisa acompanhar os avanços de governança dos novos tempos.

O vídeo da execução viralizou em ritmo frenético, pouco após a ocorrência, ainda na quarta-feira (1º). A reação das autoridades, do governador do Estado, passando pela própria corporação até os órgãos vigilantes do Estado democrático de Direito, como a OAB, foi imediata. O que mostra que as instituições estão preparadas para se impor quando há necessidade.

O caso de Pedro Canário se tornou imediatamente emblemático justamente pelas imagens. O flagrante das câmeras de segurança, talvez menos comuns nas pequenas cidades, é o que foi capaz de expor um episódio de selvageria policial que, sem as gravações, possivelmente seria ignorado, levando em consideração que o adolescente morto tinha envolvimento com o crime.