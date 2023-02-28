Renascimento da Leitão da Silva é resultado óbvio da reforma

Comércio na Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Quem diria que, quase cinco anos atrás, este era o cenário na Leitão da Silva, importante eixo viário de Vitória que sempre foi uma referência no comércio:

"A Leitão da Silva é um emblema, no mau sentido. Prevista para ser inaugurada em julho de 2015, a avenida ainda é um canteiro de obras a céu aberto. Os reflexos negativos são sentidos em diversas frentes, não apenas no trânsito caótico que o afunilamento da via provoca. Importante centro de comércio na Capital, o local agora exibe dezenas de placas de “vende-se” ou “aluga-se”. Reportagem deste jornal apontou que 26 lojas fecharam as portas, segundo a associação que representa comerciantes e empresários da região.

O cenário é desolador. As obras, que representavam a esperança de revitalização do espaço, surtiram efeito contrário e em cascata. A falta de linhas de ônibus e vagas de estacionamento, além das calçadas destruídas, afasta os clientes. Sem movimento, as lojas encerram as atividades, o que significa prejuízo para os donos dos negócios, para os locadores dos espaços e para todos os funcionários dispensados. Isso, ainda por cima, em um panorama nacional de crise econômica."

Placa de "aluga-se" em estabelecimento da Leitão da Silva em 2018 Crédito: Fernando Madeira

A via tem atraído investimentos expressivos de empresas do setor automotivo e hospitalar. Mas os negócios veteranos na região, que historicamente tinha vocação para o setor de material de construção, também estão investindo em reformas e ampliações. O potencial econômico da Leitão da Silva foi ampliado com a reurbanização, e os resultados estão sendo colhidos.