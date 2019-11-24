Após quase 6 anos, Leitão da Silva será entregue

Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma saga que começou em 2014 ganha contornos finais, com o término das obras de ampliação de uma das mais importantes vias da Capital.

Prazos que se estendem desde 2014, uma sequência de fatos que tentam justificar os atrasos, impactos no comércio ao redor e um enredo que tem como personagens principais o governo do Estado e a esperança do cidadão em usufruir de melhorias na mobilidade urbana na capital do Espírito Santo . As obras de modernização e ampliação da Avenida Leitão da Silva , devem ser entregues nos próximos dias, dando um desfecho feliz a uma novela que se estende há mais de cinco anos.

Quem passa agora pelos quase 3 quilômetros da via com seis pistas (três de cada lado), ciclovia central sinalizada e comércio movimentado respira aliviado por poder, finalmente, usufruir de uma das mais importantes vias da Capital depois de viver uma novela com contornos dramáticos e que parecia interminável.

De responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) , a primeira promessa referente à avenida foi em 2014, ano de início dos trabalhos. Na época, o prazo dado para o término das intervenções seria meados de 2015.

A partir daí, a população passou a acompanhar, capítulo após capítulo, uma série de promessas e suas justificativas. Obra complexa, revisão do projeto original com o aumento de galerias para evitar os históricos alagamentos, reestruturação no sistema de saneamento, impasses entre administrações municipal e estadual entram na lista de explicações para o adiamento da entrega.

Com isso, as datas para o fim da saga Leitão da Silva se acumularam durante os últimos anos: foram pelo menos oito prazos dados. E frustados. Em abril deste ano, as obras começaram, finalmente, a ganhar mais fôlego e entrar na reta final, com a liberação do primeiro trecho no bairro Itararé, entre a Rua Dona Maria Rosa e a Rua das Palmeiras.

Crédito: Ricardo Medeiros

No início deste mês, o governador Renato Casagrande foi às redes sociais dar o tão esperado anúncio: a avenida seria inaugurada em 24 de novembro. No entanto, desta vez, foram as chuvas que impediram que a data fosse cumprida. “A cidade já superou a média mensal de chuvas, e já pudemos observar que os trabalhos de macrodrenagem na via obtiveram o sucesso já esperado, mas para conclusão das finalizações das obras, a empresa contratada precisa de alguns dias de tempo seco”, informou o DER por meio de nota.

OTIMISMO

O atraso nas obras gerou um prejuízo enorme ao comércio da região, que abrange bairros como Andorinhas, Itararé, Gurigica, Santa Lúcia, São Benedito, Praia do Suá e Bento Ferreira. Nos últimos anos, 42 lojas foram fechadas e mais de 200 funcionários foram demitidos devido à queda de movimentação de clientes após o início das obras.

Agora, com a finalização da ampliação e modernização da Avenida, os comerciantes estão otimistas com a volta da movimentação de clientes. Segundo Wellington Gonçalves das Santos, Presidente da Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva, seis novos empreendimentos foram abertos nos últimos cinco meses.

“Com a liberação da via e com os ônibus passando no local, os comerciantes estão mais animados. Estabelecimentos como padaria, outlet, lojas de móveis, dentre outros foram abertos e a expectativa é ainda maior para os próximos meses”, destaca.

Faltando retoques finais, a população também não vê a hora de a avenida estar 100% pronta. “Que bom. Demorou, mas terminou. Vai melhorar para todos”, afirmou Adriano Sante Nascimento.

A NOVELA DA LEITÃO DA SILVA

12 DE MARÇO DE 2014: começam as obras, com interdição de uma faixa entre a Rio Branco e a Constante Sodré. Iniciada no último ano do governo Renato Casagrande (2011-2014), seria a 1ª intervenção para implantação do BRT (corredor exclusivo para ônibus). Previsão era de que terminasse em julho de 2015.





começam as obras, com interdição de uma faixa entre a Rio Branco e a Constante Sodré. Iniciada no último ano do governo Renato Casagrande (2011-2014), seria a 1ª intervenção para implantação do BRT (corredor exclusivo para ônibus). Previsão era de que terminasse em julho de 2015. ATÉ DEZEMBRO DE 2014: Trechos da via, no sentido Maruípe, são interditados e vão sendo liberados a partir da conclusão de trabalhos, como cobertura de galerias e aumento das faixas.





Trechos da via, no sentido Maruípe, são interditados e vão sendo liberados a partir da conclusão de trabalhos, como cobertura de galerias e aumento das faixas. ABRIL DE 2015: em meio à poeira, confusão no trânsito e reclamações, o governo, agora sob gestão de Paulo Hartung (2015-2018), anuncia nova data para o fim da obra: prevista para julho, entrega sofrerá atraso de seis meses.





em meio à poeira, confusão no trânsito e reclamações, o governo, agora sob gestão de Paulo Hartung (2015-2018), anuncia nova data para o fim da obra: prevista para julho, entrega sofrerá atraso de seis meses. MAIO DE 2015: criada a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples), para exigir que o cronograma seja cumprido.





criada a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples), para exigir que o cronograma seja cumprido. 13 DE MAIO DE 2015: pela 2ª vez, a entrega é adiada: agora, para o final de 2016, para a construção de mais galerias.





pela 2ª vez, a entrega é adiada: agora, para o final de 2016, para a construção de mais galerias. 1º SEMESTRE DE 2016: licitação da segunda etapa da obra, com custo de R$ 50 milhões. O total de investimentos passa para R$ 100 milhões.





licitação da segunda etapa da obra, com custo de R$ 50 milhões. O total de investimentos passa para R$ 100 milhões. 13 DE FEVEREIRO DE 2016: o governo cancela o BRT, mas as obras atreladas ao corredor exclusivo, como a ampliação da Leitão da Silva, são mantidas.





o governo cancela o BRT, mas as obras atreladas ao corredor exclusivo, como a ampliação da Leitão da Silva, são mantidas. 14 DE FEVEREIRO DE 2016: o DER inicia intervenções para implantação de novas galerias, no trecho da Rua das Palmeiras à Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.





o DER inicia intervenções para implantação de novas galerias, no trecho da Rua das Palmeiras à Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho. 2 DE AGOSTO DE 2016: segundo o DER-ES, até dezembro, a 1ª etapa será entregue. O fim da 2ª - entre a César Hilal e a Av. Maruípe - é prevista para julho de 2017.





segundo o DER-ES, até dezembro, a 1ª etapa será entregue. O fim da 2ª - entre a César Hilal e a Av. Maruípe - é prevista para julho de 2017. 30 DE NOVEMBRO DE 2016: o término tem nova data: primeiro semestre de 2018. O governo publica licitação para a segunda etapa da obra. Inicialmente centrada entre a Av. Rio Branco e os Correios, em Itararé, agora a obra será estendida de ponta a ponta: da Avenida Dona Maria Rosa, em Andorinhas até Beira-Mar.





o término tem nova data: primeiro semestre de 2018. O governo publica licitação para a segunda etapa da obra. Inicialmente centrada entre a Av. Rio Branco e os Correios, em Itararé, agora a obra será estendida de ponta a ponta: da Avenida Dona Maria Rosa, em Andorinhas até Beira-Mar. 2º SEMESTRE DE 2017: Conclusão da 1ª etapa, entre a Rio Branco e a Rua Dona Maria Rosa. Início da interdição do trecho entre a Rua Dona Maria Rosa até a Rua das Palmeiras.





Conclusão da 1ª etapa, entre a Rio Branco e a Rua Dona Maria Rosa. Início da interdição do trecho entre a Rua Dona Maria Rosa até a Rua das Palmeiras. JANEIRO DE 2018: obra é adiada pela 4ª vez, para o final de 2018.





obra é adiada pela 4ª vez, para o final de 2018. 27 DE FEVEREIRO DE 2018: a obra é adiada pela 5ª vez, agora para 2019.





a obra é adiada pela 5ª vez, agora para 2019. SETEMBRO DE 2018: após impasse entre governo e Prefeitura de Vitória, sobre obras de macrodrenagem da César Hilal até a Rio Branco, o DER-ES garante o serviço, mas prazo para término passa para junho de 2019.





após impasse entre governo e Prefeitura de Vitória, sobre obras de macrodrenagem da César Hilal até a Rio Branco, o DER-ES garante o serviço, mas prazo para término passa para junho de 2019. FEVEREIRO DE 2019: o governador eleito Renato Casagrande (2019) promete que a obra será finalizada até novembro.





o governador eleito Renato Casagrande (2019) promete que a obra será finalizada até novembro. 19 DE MARÇO DE 2019: o acesso à avenida pela Rua Dona Maria Rosa. O trecho estava bloqueado desde o fim de 2017.





o acesso à avenida pela Rua Dona Maria Rosa. O trecho estava bloqueado desde o fim de 2017. 16 DE JULHO DE 2019: após cinco anos, a avenida tem as seis faixas liberadas para o trânsito.





após cinco anos, a avenida tem as seis faixas liberadas para o trânsito. 10 DE NOVEMBRO DE 2019: Renato Casagrande anuncia a inauguração da avenida, para o dia 24 de novembro.





Renato Casagrande anuncia a inauguração da avenida, para o dia 24 de novembro. 19 DE NOVEMBRO DE 2019: chuvas adiam a inauguração. Até o fechamento da edição, data não havia sido definida.

LISTA: OS NÚMEROS DA LEITÃO DA SILVA