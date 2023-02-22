Mais controle previne que arma do mocinho acabe nas mãos do bandido

Traficantes no ES contratam mulher para buscar arma em favela no Rio Crédito: Divulgação/PRF

Vê-se, assim, o desafio que se impõe para combater a violência, não somente a formação dos arsenais do crime. Diariamente, o noticiário policial mostra que o acesso descontrolado a armas contribui para fortalecer uma cultura da violência nas próprias relações sociais: feminicídios, crimes de proximidade, agressões no trânsito. E obviamente a criminalidade se aproveita desse descontrole.

Já no primeiro dia de governo, o presidente Lula promoveu um revogaço de decretos de Bolsonaro que impulsionaram o armamentismo no país. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento de todos os processos que envolvam a decisão tomada pelo atual presidente. Para o STF, o decreto de Lula é constitucional.

O controle maior é bem-vindo e já traz resultados concretos. A Polícia Federal já recebeu quase 70 mil pedidos de recadastramento, uma exigência do decreto de 1º de janeiro. O novo registro nacional é uma necessária ferramenta para saber nas mãos de quem estão as armas legais do país.

Também sob o impacto da nova regra, o número de requerimentos de registros caiu em janeiro (3.888) consideravelmente em relação ao mesmo mês de 2022 (9.719).

O governo federal pretende construir uma legislação definitiva sobre o tema com a participação de confederações de tiro e a própria indústria de armas. É um importante passo para equilibrar as demandas, tendo em vista sobretudo os interesses coletivos. O acesso às armas é uma reivindicação justa, mas não pode se dar com permissividade excessiva. Ter uma arma exige responsabilidade.