Leis rígidas contra maus-tratos a animais deveriam valer também para humanos

Cachorro resgatado após maus-tratos em Maria Ortiz, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A ideia estampada neste título nem é original: em 1935, Sobral Pinto, um dos maiores criminalistas brasileiros, invocou o artigo 14 da Lei de Proteção aos Animais de então para conseguir a soltura de Harry Berger, comunista preso e torturado no Estado Novo. "Esta lei diz que nenhum animal pode ser posto numa situação que não esteja de acordo com sua natureza. Um cavalo não pode ficar dentro de uma baia a vida inteira, tem que sair, galopar, isto é da sua natureza. O homem também não pode ficar numa situação dessas, contrária a tudo que há na sua natureza e na sua psicologia”.

O homem de 41 anos, que submetia o animal a viver no mesmo ambiente insalubre que ele, foi imediatamente preso. Uma punição mais severa do que a dos casos que retratamos no editorial de ontem

No caso do atropelamento de uma mãe e seu filho em Ponto Belo , no último domingo (12), o motorista, que também fugiu, foi identificado por meio de denúncias, e sabe-se que a placa do carro é de Teófilo Otoni (MG).

Há exemplos e mais exemplos de crimes escancarados, inclusive flagrados por câmeras, que não surtem em prisão imediata. A resposta está na legislação, que determina regras para prisões em flagrante, temporárias e preventivas. Há todo um arcabouço jurídico que garante o devido processo legal. Mas isso não diminui a indignação quando um motorista flagrado por câmeras atropelando seis pessoas na calçada é liberado e um homem pobre, que vive em um ambiente inóspito, submetendo um animal doméstico à violência (o que é deplorável), seja preso.