Justiça condena motorista a pagar R$ 40 mil por atropelar ciclista na Serra

A Justiça Estadual condenou um motorista a indenizar o filho de um ciclista em R$ 40 mil. O homem trafegava no acostamento da BR 101 , na Serra , quando foi atropelado pelo veículo na contramão, em uma ultrapassagem indevida. O condutor do carro alegou que não prestou socorro à vítima – que morreu no local – porque estava com medo de ser assaltado.

Conforme divulgado nessa terça-feira (14) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , o acidente ocorreu na madrugada do dia 20 de outubro de 2016, na altura do km 253. Na ocasião, uma pessoa que testemunhou o atropelamento conseguiu anotar a placa do carro e, assim, foi possível identificar o motorista.

Motorista é condenado a pagar R$ 40 mil a filho de ciclista atropelado na Serra Crédito: Fernando Madeira

Em 2019, ele foi condenado a responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por ocultar documento. O filho do ciclista, então, entrou com uma ação na Justiça, requerendo uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil.

Na decisão da ultima sexta-feira (10), a juíza Marlúcia Ferraz Moulin, da Terceira Vara Cível da Serra, destacou que as provas demonstram que o motorista foi o causador do acidente de trânsito que tirou a vida do ciclista, cujo filho entrou com o pedido de indenização por danos morais.

“Apesar de sustentar a culpa exclusiva da vítima, por trafegar de madrugada pela rodovia, verifico que nos autos não restou comprovada qualquer situação por parte da vítima que pudesse ser considerada culpa, de forma a minimizar a responsabilidade civil do requerido pelos fatos”, pontuou.