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PRF descobriu

Traficantes no ES contratam mulher para buscar arma em favela no Rio

Autoridades policiais investigam transportes de armas em pequenas quantidades em ônibus e veículos de passageiros para aumentar o poder de fogo de grupos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2023 às 09:51

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 09:51

Uma jovem de 21 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7), ao ser flagrada com arma e munições em ônibus interestadual de passageiros. Segundo a PRF, ela trazia o material de uma favela do Rio de Janeiro para Vila Velha. A ação ocorreu em parceria com a Polícia Militar
A operação foi deflagrada a partir de informações de inteligência, indicando possíveis transportes de armas em pequenas quantidades em ônibus e veículos de passageiros, para aumentar o poder de fogo de grupos criminosos no Espírito Santo. 
A abordagem ocorreu por volta de 4h30, no posto da PRF em Safra, Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com a mulher foram encontrados uma pistola 9mm, três carregadores, 31 munições, um porta carregador e um coldre para pistola, todos acomodados em uma bolsa.
Traficantes no ES contratam mulher para buscar arma em favela no Rio
Arma, munições e demais materiais apreendidos com mulher detida em ônibus Crédito: Divulgação | PRF
Questionada sobre os objetos, a mulher informou que foi contratada para buscar a arma na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e entregar a facções criminosas em Vila Velha, recebendo R$ 1 mil pelo transporte. O material foi apreendido e a jovem encaminhada à Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.
A reportagem aguarda informações da PC sobre a autuação e encaminhamento dados à detida. 

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