Está começando o primeiro carnaval do resto de nossas vidas

Imagem do último carnaval de rua realizado em Vitória, em 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

Ivete Sangalo, ao abrir nesta quinta-feira (16) o Carnaval de Salvador, expôs toda a alegria de estar de volta após os dois anos seguidos (2021 e 2022) em que a pandemia impediu a folia, quando os carnavais oficiais não foram realizados:

"Muito emocionada e agradecida pela oportunidade de a gente poder pular carnaval de novo, poder se encontrar, poder redobrar a relação que a gente tem uns com os outros. É fundamental na nossa vida. Agradecer a Deus e a todos os orixás pela oportunidade de estar em Salvador fazendo a Pipoca da Veveta junto com vocês" Ivete Sangalo -

As palavras da cantora baiana ecoam pelos quatro cantos, com a maior festa popular do Brasil. Três anos após o último carnaval pré-pandêmico, em 2020, as pessoas podem se divertir em um cenário de maior controle do coronavírus, graças sobretudo às vacinas. O último domingo (12) foi o primeiro dia sem registro de mortes por Covid, de acordo com dados reunidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), uma possível indicação de desaceleração da doença.

Ainda há recomendações, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a principal delas é evitar aglomerações em casos de sintomas gripais. Os testes podem sanar essa dúvida. A proteção coletiva depende de ações individuais, sempre. Vale lembrar que em 27 de fevereiro terá início a imunização com a vacina bivalente, importante barreira contra os casos mais graves para os públicos mais vulneráveis.

A Fiocruz divulgou recentemente um boletim que colocou o Espírito Santo entre os sete estados do país que apresentam crescimento na tendência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Portanto, pode haver um aumento de casos, mas sem gravidade, devido ao contexto atual da pandemia, fortalecido pela cobertura vacinal.

O carnaval, portanto, terá um gostinho de renascimento. Para muitas pessoas, será o momento de extravasar a ausência dos últimos dois anos. Mas, para evitar situações desagradáveis, é importante resguardar a própria segurança, evitando por exemplo o consumo excessivo de álcool. A folia é mais alegre quando o espaço do outro é respeitado, há espaço para todos e todas nos blocos de rua. E, claro, vale lembrar: quando uma mulher diz "não", é não! Carnaval e assédio não combinam.