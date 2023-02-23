Tragédias das chuvas são os terremotos do Brasil

Área atingida por deslizamento de terra após desastre provocado por chuvas em São Sebastião (SP) Crédito: Prefeitura de São Sebastião/Divulgação

O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria no último dia 6 deixou um rastro impressionante de destruição e mortes; foram mais de 47 mil vidas perdidas. Tragédias naturais como essa, apesar de ocorrerem em zonas sísmicas ativas do planeta, ainda são imprevisíveis e potencializadas pelo nível baixo de segurança das construções. Países que desenvolvem soluções de engenharia para enfrentar os tremores e as aplicam em casas, edifícios e pontes tendem a registrar menos mortes mesmo com abalos de maior intensidade. O Japão é o exemplo clássico de como organização e planos contingenciais salvam vidas.

O Brasil não possui atividade sísmica capaz de arrasar cidades, o que nos torna espectadores sem referenciais locais dessas catástrofes que atingem tantas nações. O Brasil é uma bênção tectônica. Mas não está livre das catástrofes naturais.

Os temporais devastadores encontram na falta de planejamento urbano o cenário ideal para as tragédias de verão. Em 2022, o epicentro foi Petrópolis , no Rio de Janeiro, com mais de 230 mortos. Minas e Bahia sofreram com as chuvas no fim de 2021. Em 2023, a região de São Sebastião, em São Paulo, é castigada pelas chuvas que, até o momento, provocaram a morte de 48 pessoas. O retrospecto inclui o Espírito Santo, sendo a tragédia de Iconha, em 2020 , um dos exemplos mais vívidos de uma cidade completamente arrasada por inundações e desabamentos.

O roteiro de São Sebastião tem ainda alguns elementos que reforçam como o país segue despreparado para encarar eventos climáticos extremos. Moradores da Vila Sahy, área mais afetada pelas chuvas, relatam que não houve alerta da Defesa Civil, enquanto o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) afirma que o governo estadual e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados com dois dias de antecedência sobre os riscos.

O Ministério Público de São Paulo anunciou a apuração de eventuais responsabilidades pela tragédia. É preciso que haja resultados efetivos e punição, mas o mais provável é que seja mais um episódio de descaso lacrado no baú do esquecimento.