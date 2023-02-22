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Forte temporal

N° de mortos no litoral de SP chega a 48; buscas são retomadas após novas chuvas

Quase 200 bombeiros, além de cerca de 100 agentes do Exército, estão envolvidos nas buscas; segundo a porta-voz do Corpo de Bombeiros, quantidade de desaparecidos é de 36
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 fev 2023 às 14:33

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 14:33

Reprodução redes sociais Felipe Augusto
Após fortes chuvas, litoral de SP soma 48 mortes Crédito: Reprodução redes sociais Felipe Augusto
O número de mortos após o forte temporal no litoral norte paulista durante o carnaval subiu para 48, informou a major Luciana Soares, porta-voz do Corpo de Bombeiros, à Rádio Eldorado. Segundo ela, após as buscas serem interrompidas por causa de novas chuvas nesta terça-feira (21) os trabalhos de procura por desaparecidos foram retomados por volta das 5h desta quarta-feira (22).
De acordo com a major, ainda há riscos, mas as análises técnicas mostram que neste momento eles estão sob controle. Luciana afirma que há locais de ainda difícil acesso e há ajuda dos militares para chegar a esses pontos. São quase 200 bombeiros, além de cerca de 100 agentes do Exército, envolvidos nas operações. "A maior dificuldade é depender da condição climática", diz a major. Muitas vezes, acrescenta, os bombeiros são obrigados a parar por causa da volta das chuvas.

Desaparecidos

A quantidade de desaparecidos, segundo ela, é de 36, mas ainda não foi feita atualização da lista após serem achados corpos. "Não temos como precisar (quando será) o término dessa operação", afirma. "É bem possível que esse atendimento se estenda por meses." Sobre a possibilidade de encontrar desaparecidos ainda com vida, a major afirmou que isso depende da obstrução das vias aéreas das vítimas.
Os temporais na região se tornaram os maiores registrados na história do Brasil. De acordo com o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres (Cemaden), as chuvas que caíram no último sábado (18) e domingo (19) resultaram no acumulado de 682 mm em Bertioga e 626 mm em São Sebastião, maiores valores acumulados já registrados no país.

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