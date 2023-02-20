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No Paraná

Médico é morto e tem corpo enterrado em bosque após encontro por aplicativo

Renan Tortajada, 35 anos, foi assassinado e teve o corpo enterrado em um bosque após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento. Um outro homem que passava pelo local e testemunhou o assassinato também foi morto a pauladas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2023 às 11:29

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 11:29

Renan Tortajada, 35 anos, foi assassinado e teve o corpo enterrado em um bosque após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento com um outro homem. Ele morava em Toledo (PR) e estava desaparecido desde sexta-feira (17). O corpo foi encontrado neste domingo, a cerca de 100 quilômetros da cidade, em Umuarama.
Segundo a PM, o crime ocorreu na noite de sexta para sábado (18), após Renan marcar um encontro em um bosque no centro da cidade. Ele se desentendeu com o autor do crime e foi morto com socos e pedradas.
Médico que estava desaparecido é encontrado morto em cova de bosque de Umuarama
Médico que estava desaparecido é encontrado morto em cova de bosque de Umuarama Crédito: Reprodução | Prefeitura de Toledo
O corpo só foi localizado neste domingo (19) após a prisão do criminoso.
Com mandado de prisão por roubo, o autor do crime foi preso com o carro do médico e confessou o assassinato. Outro homem também estava no veículo e negou participação nos casos.
Um outro homem que passava pelo local e testemunhou o assassinato também foi morto a pauladas. O corpo foi levado para uma estrada rural, a cerca de 25 quilômetros do bosque.
O médico morava em Toledo há 12 anos e trabalhava em hospitais da cidade e também de Guaíra.
"Ele era concursado e trabalhava como pediatra e psiquiatra nas duas cidades. Que esse caso sirva de alerta, para que as pessoas tomem mais cuidado com o uso dos aplicativos", afirmou Fernando Melke, amigo do médico.

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