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Rompimento

Ponte entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina desaba durante a travessia de cem pessoas

Uma ponte pênsil para pedestres, que fica na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), cedeu na madrugada desta segunda (20) durante a travessia de cem pessoas, de acordo com a Prefeitura de Torres.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2023 às 10:55

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 10:55

Uma ponte pênsil para pedestres, que fica na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), cedeu na madrugada desta segunda (20) durante a travessia de cem pessoas, de acordo com a Prefeitura de Torres. Duas estariam desaparecidas.
A ponte, de cerca de 30 metros de extensão, fica sobre o rio Mampituba e tem capacidade para 20 pessoas, de acordo com a prefeitura.
Ponte pênsil na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), cedeu na madrugada desta segunda (20)
Ponte pênsil na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), cedeu na madrugada desta segunda (20) Crédito: Twitter/Reprodução
A prefeitura de Torres informou que o desabamento ocorreu às 2h20, por conta do excesso de peso, durante a travessia simultânea de cem pedestres.
Os Bombeiros gaúchos e catarinenses trabalharam no resgate. O município ressaltou que há placas informativas no local alertando sobre a capacidade máxima de 20 pessoas por vez.
O Corpo de Bombeiros de Torres informou que entre 15 e 20 pessoas foram atendidas pela corporação e levadas para o hospital local, com ferimentos leves.
Ainda segundo a corporação, as buscas continuam no local, pois há relato de que duas pessoas estariam desaparecidas, mas até o momento nenhum familiar prestou queixa desses desaparecimentos.
Os demais pedestres que faziam a travessia conseguiram sair do rio sem dificuldade, de acordo com os bombeiros.

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