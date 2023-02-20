Defesa Civil de SP alerta para que ninguém vá ao litoral norte

A Defesa Civil estadual recomendou neste domingo (19) que a população evite se deslocar em direção ao litoral norte paulista. O alerta foi feito devido às fortes chuvas que atingem a região desde sábado (18), e que deixaram um rastro de destruição e morte. Até a noite deste domingo, 36 mortes tinham sido confirmadas na região.

De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral.

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de São Sebastião

As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm) -um dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitaram as áreas afetadas em São Sebastião e Ubatuba.

As fortes chuvas também ocasionaram quedas de barreiras nas estradas, e vários trechos tiveram de ser interditados.

A rodovia dos Tamoios, que chegou a ser bloqueada no início da madrugada deste domingo, foi liberada por volta das 21h. De acordo com a concessionária Tamoios, com a liberação, a rodovia voltou à sua configuração normal, com trânsito sentido litoral somente pela Serra Antiga, e trânsito sentido São José dos Campos (SP) apenas pela Serra Nova.

Ainda segundo a concessionária, após a interdição foram registradas quedas de dez barreiras na rodovia, sem vítimas.

Veja a situação em outras rodovias

Km 174+500 - queda de barreira;

Km 136 ao 142 - queda de barreira e árvores;

Os trechos com interdição parcial da SP-55 são:

Km 164 - queda de barreira;

Km 180 - queda de árvore;

Km 205 - alagamento;

Km 203 - queda de barreira;

Km 237 - queda de barreira;

Km 066 - queda de barreira;

Km 070 - queda de barreira;

Km 084 - queda de árvore;

Km 093 - alagamento;

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) está totalmente interditada do Km 69 ao 98, devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região desde sábado (18).

A interdição, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), ocorre desde meia-noite e meia desse domingo.

Também há interdição total nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Uma equipe do DER está no local avaliando a situação para definir os procedimentos necessários ao restabelecimento do tráfego.