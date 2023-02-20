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Chuva em SP

Defesa Civil de SP alerta para que ninguém vá ao litoral norte

O alerta foi feito devido às fortes chuvas que atingem a região desde sábado (18), e que deixaram um rastro de destruição e morte. Até a noite deste domingo, 36 mortes tinham sido confirmadas na região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2023 às 10:31

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 10:31

A Defesa Civil estadual recomendou neste domingo (19) que a população evite se deslocar em direção ao litoral norte paulista. O alerta foi feito devido às fortes chuvas que atingem a região desde sábado (18), e que deixaram um rastro de destruição e morte. Até a noite deste domingo, 36 mortes tinham sido confirmadas na região.
De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral.
São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas
São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de São Sebastião
As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm) -um dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.
A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitaram as áreas afetadas em São Sebastião e Ubatuba.
As fortes chuvas também ocasionaram quedas de barreiras nas estradas, e vários trechos tiveram de ser interditados.

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A rodovia dos Tamoios, que chegou a ser bloqueada no início da madrugada deste domingo, foi liberada por volta das 21h. De acordo com a concessionária Tamoios, com a liberação, a rodovia voltou à sua configuração normal, com trânsito sentido litoral somente pela Serra Antiga, e trânsito sentido São José dos Campos (SP) apenas pela Serra Nova.
Ainda segundo a concessionária, após a interdição foram registradas quedas de dez barreiras na rodovia, sem vítimas.

Veja a situação em outras rodovias

Km 174+500 - queda de barreira;
Km 136 ao 142 - queda de barreira e árvores;
Os trechos com interdição parcial da SP-55 são:
Km 164 - queda de barreira;
Km 180 - queda de árvore;

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Km 205 - alagamento;
Km 203 - queda de barreira;
Km 237 - queda de barreira;
Km 066 - queda de barreira;
Km 070 - queda de barreira;
Km 084 - queda de árvore;
Km 093 - alagamento;
A rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) está totalmente interditada do Km 69 ao 98, devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região desde sábado (18).
A interdição, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), ocorre desde meia-noite e meia desse domingo.
Também há interdição total nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Uma equipe do DER está no local avaliando a situação para definir os procedimentos necessários ao restabelecimento do tráfego.
Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125).

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