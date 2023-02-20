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Litoral Norte de SP ainda deve ter chuva fraca; mortes chegam a 36

De acordo com o governo do Estado, em menos de 24 horas alguns pontos do litoral tiveram um acumulado que ultrapassou os 600 mm
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2023 às 08:56

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 08:56

As instabilidades que causaram sérios transtornos no litoral norte paulista devem perder força a partir desta segunda-feira (20), mas a situação ainda requer atenção. Segundo informações da Climatempo, no sul e leste de São Paulo a nebulosidade diminui e o sol pode aparecer durante o dia, mas a chuva retorna durante a tarde e à noite. Embora em menor volume, ainda há potencial para novos estragos no Estado, isso porque o ambiente já está sensível em decorrência dos temporais do fim de semana.
Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção
Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção Crédito: Divulgação | Prefeitura de Ilhabela
Nesta segunda-feira, em Ubatuba, a mínima deve ser de 21ºC e a máxima de 30ºC. O acumulado de chuva ficará em torno dos 25 mm. Em São Sebastião, onde a prefeitura já decretou situação de calamidade pública, a chuva pode chegar aos 35mm.
As fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo desde sábado (18) foram causadas por uma frente fria que se formou sobre a Região Sul do Estado e avançou em direção à costa. De acordo com o governo do Estado, em menos de 24 horas alguns pontos do litoral tiveram um acumulado que ultrapassou os 600 mm.
São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas
São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de São Sebastião
De acordo com a Defesa Civil, até o fim de domingo o número de mortes já chegava a 36, somente em São Sebastião foram 35. A outra morte é referente a criança de 7 anos, que foi atingida por um deslizamento de terra em Ubatuba. Também há registro de que 228 pessoas estão desalojadas e 338 desabrigadas.
Uma ação conjunta entre as equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Exército está realizando as atividades de resgate às vítimas dos locais atingidos. Segundo o Governo de São Paulo, mais 80 policiais irão reforçar as atividades na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião, a partir desta segunda-feira.

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