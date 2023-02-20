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Litoral paulista

Polícia aciona protocolo para identificar mortos pelas chuvas em SP

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. Já foram confirmadas 36 mortes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2023 às 09:25

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 09:25

Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção
Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção Crédito: Divulgação | Prefeitura de Ilhabela
A Polícia Civil acionou delegados, papiloscopistas, necropapiloscopistas, investigadores e outros funcionários para atuar na identificação dos corpos das vítimas das chuvas no litoral paulista. De acordo com a Defesa Civil do estado, até o início da madrugada desta segunda-feira (20), 36 mortes foram confirmadas. Havia também 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas.
Entre os mortos há uma criança de sete anos, vítima de um deslizamento de terra em Ubatuba. Os outros 35 são de São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal — 31 óbitos na Barra do Sahy, dois em Juquehy, um em Cambury e um em Boiçucanga.
Um primeiro grupo formado por 12 policiais deixou a capital no início da madrugada e estava a a caminho de São Sebastião. No IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), na Luz, no centro paulistano, agentes estarão de prontidão. Posteriormente, uma parte dos policiais deve seguir para o IML (Instituto Médico-Legal) de Caraguatatuba e outra, para o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Ubatuba.
Helicóptero do Exército auxilia no transporte de vítimas em São Sebastião
Helicóptero do Exército auxilia no transporte de vítimas em São Sebastião Crédito: Divulgação | Exército
O deslocamento foi determinado pelo delegado-geral da Polícia Civil paulista, Artur Dian. Ele ordenou ao Dipol (Departamento de Inteligência Policial) que pusesse em ação o Protocolo de Atendimento de Acidente de Massa do IIRGD. O protocolo também foi acionado em um caso semelhante em Guarujá, na Baixada Santista. O delegado divisionário do IIRGD, Maurício Freire, chefia a equipe em deslocamento, que conta com papiloscopistas, especialistas em identificação de corpos. Ele disse à reportagem que a intenção é agilizar a identificação das vítimas e liberar com maior velocidade os corpos para os familiares.

Tragédia no litoral

Ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo. Somente em São Sebastião são 35 mortes confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo — 31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma em Camburi e uma em Boiçucanga. Outra vítima é uma menina que morreu ao ser atingida pelo deslizamento de pedras em Ubatuba. O número de mortes deve aumentar. 
O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.
São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas
São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de São Sebastião
Em Ilhabela, o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas. Rodovias que dão acesso à região têm trechos bloqueados por queda de barreiras. Na Baixada Santista, houve alagamentos em Santos, São Vicente e Praia Grande.
O governador Tarcísio de Freitas, que viajou a São Sebastião na manhã deste domingo, pediu apoio às Forças Armadas para ajudar no socorro às vítimas. O Batalhão Aéreo de Taubaté vai disponibilizar dois helicópteros de alto desempenho para socorrer as vítimas. Segundo o governador, há pelo menos 30 pessoas feridas à espera de socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou sobre uma residência na Rua Benedito Alves da Silva, no bairro de Perequê-Açu, em Ubatuba, na madrugada de domingo, matando a menina na hora.
Em São Sebastião, as chuvas causaram alagamentos na área urbana e em praias afastadas do centro. No Itatinga, casas foram inundadas e carros foram arrastados pela correnteza. Houve deslizamentos na travessa Antônio Tenório e os moradores foram removidos para um abrigo montado na Escola Municipal Patrícia Viviane. Em Juquehy, as casas foram tomadas pela água com lama. Muitos moradores deixaram os imóveis e se abrigaram em casas de vizinhos. A prefeitura cancelou todos os eventos de Carnaval previstos para este domingo.
O transporte público entre Barra Velha e Borrifos foi suspenso, devido a erosões nas vias de acesso. O abastecimento de água na cidade está interrompido.
Em Santos, na Baixada Santista, a chuva alagou ruas inteiras e invadiu as casas. A ponte Edgar Perdigão, onde os passageiros tomam as balsas para o Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar. A travessia de barcas chegou a ser suspensa. A maré alta invadiu a praia. O carnaval, no Centro Histórico de Santos, foi interrompido. Houve alagamentos também em São Vicente e Praia Grande.

Apoio do ES

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande manifestou seu apoio e solidariedade às famílias e ao governo de São Paulo. E se colocou à disposição para o atendimento às pessoas atingidas pelas fortes chuvas.

Trechos bloqueados em rodovias

Devido ao excesso de chuva, a pista antiga da Rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, foi interditada às 2h30 deste domingo, devido ao risco de queda de barreira. O tráfego em direção a Caraguatatuba, no litoral norte, foi desviado para a pista nova, usada para subida.
Com isso, o trecho novo passou a funcionar com duas mãos de direção, tanto para a subida quanto para a descida da serra. Como ainda chove na região, não há previsão de liberação da pista interditada.
Trechos da rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, também no litoral norte, foram interditados na madrugada deste domingo por conta da chuva. No km 63, entre São Sebastião e Ubatuba, houve queda de barreira. Já no km 97, um alagamento causou a interdição da rodovia.
Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba
Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba Crédito: Divulgação | DER
A Rio-Santos chegou a ser fechada de madrugada também entre o km 10 e o km 35, na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, devido ao risco de queda de barreiras, mas foi liberada pela manhã. Entre São Sebastião e Bertioga, há três pontos de interdição entre o km 164 e o km 180. A Polícia Rodoviária Estadual pede que os motoristas evitem trafegar pela rodovia.
O excesso de chuvas causou também a interdição da rodovia Mogi-Bertioga, acesso da Região Metropolitana de São Paulo ao litoral, na madrugada deste domingo. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve o rompimento de uma tubulação na altura do km 82, em Biritiba-Mirim, causando erosão na pista. Não há previsão para liberação da estrada.
Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios, também parcialmente interditada devido às chuvas, para acesso ao litoral.
Segundo o governo paulista, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê de gerenciamento das ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas. Seis equipes da Defesa Civil Estadual já estão em deslocamento para o município de São Sebastião, de acordo com a administração estadual.
Caminhões da Defesa Civil com colchões, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas estão sendo abastecidos para o atendimento aos municípios.

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