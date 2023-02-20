Polícia aciona protocolo para identificar mortos pelas chuvas em SP

Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção Crédito: Divulgação | Prefeitura de Ilhabela

A Polícia Civil acionou delegados, papiloscopistas, necropapiloscopistas, investigadores e outros funcionários para atuar na identificação dos corpos das vítimas das chuvas no litoral paulista. De acordo com a Defesa Civil do estado, até o início da madrugada desta segunda-feira (20), 36 mortes foram confirmadas. Havia também 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas.

Entre os mortos há uma criança de sete anos, vítima de um deslizamento de terra em Ubatuba. Os outros 35 são de São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal — 31 óbitos na Barra do Sahy, dois em Juquehy, um em Cambury e um em Boiçucanga.

Um primeiro grupo formado por 12 policiais deixou a capital no início da madrugada e estava a a caminho de São Sebastião. No IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), na Luz, no centro paulistano, agentes estarão de prontidão. Posteriormente, uma parte dos policiais deve seguir para o IML (Instituto Médico-Legal) de Caraguatatuba e outra, para o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Ubatuba.

Helicóptero do Exército auxilia no transporte de vítimas em São Sebastião Crédito: Divulgação | Exército

O deslocamento foi determinado pelo delegado-geral da Polícia Civil paulista, Artur Dian. Ele ordenou ao Dipol (Departamento de Inteligência Policial) que pusesse em ação o Protocolo de Atendimento de Acidente de Massa do IIRGD. O protocolo também foi acionado em um caso semelhante em Guarujá, na Baixada Santista. O delegado divisionário do IIRGD, Maurício Freire, chefia a equipe em deslocamento, que conta com papiloscopistas, especialistas em identificação de corpos. Ele disse à reportagem que a intenção é agilizar a identificação das vítimas e liberar com maior velocidade os corpos para os familiares.

Tragédia no litoral

Ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo. Somente em São Sebastião são 35 mortes confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo — 31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma em Camburi e uma em Boiçucanga. Outra vítima é uma menina que morreu ao ser atingida pelo deslizamento de pedras em Ubatuba. O número de mortes deve aumentar.

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de São Sebastião

Em Ilhabela, o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas. Rodovias que dão acesso à região têm trechos bloqueados por queda de barreiras. Na Baixada Santista, houve alagamentos em Santos, São Vicente e Praia Grande.

O governador Tarcísio de Freitas, que viajou a São Sebastião na manhã deste domingo, pediu apoio às Forças Armadas para ajudar no socorro às vítimas. O Batalhão Aéreo de Taubaté vai disponibilizar dois helicópteros de alto desempenho para socorrer as vítimas. Segundo o governador, há pelo menos 30 pessoas feridas à espera de socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou sobre uma residência na Rua Benedito Alves da Silva, no bairro de Perequê-Açu, em Ubatuba, na madrugada de domingo, matando a menina na hora.

Em São Sebastião, as chuvas causaram alagamentos na área urbana e em praias afastadas do centro. No Itatinga, casas foram inundadas e carros foram arrastados pela correnteza. Houve deslizamentos na travessa Antônio Tenório e os moradores foram removidos para um abrigo montado na Escola Municipal Patrícia Viviane. Em Juquehy, as casas foram tomadas pela água com lama. Muitos moradores deixaram os imóveis e se abrigaram em casas de vizinhos. A prefeitura cancelou todos os eventos de Carnaval previstos para este domingo.

O transporte público entre Barra Velha e Borrifos foi suspenso, devido a erosões nas vias de acesso. O abastecimento de água na cidade está interrompido.

Em Santos, na Baixada Santista, a chuva alagou ruas inteiras e invadiu as casas. A ponte Edgar Perdigão, onde os passageiros tomam as balsas para o Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar. A travessia de barcas chegou a ser suspensa. A maré alta invadiu a praia. O carnaval, no Centro Histórico de Santos, foi interrompido. Houve alagamentos também em São Vicente e Praia Grande.

Apoio do ES

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande manifestou seu apoio e solidariedade às famílias e ao governo de São Paulo. E se colocou à disposição para o atendimento às pessoas atingidas pelas fortes chuvas.

Chuvas provocaram muitas perdas em São Paulo. Solidariedade às famílias atingidas. Nosso governo está a disposição do governo de SP para colaborar no atendimento às pessoas atingidas. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 20, 2023

Trechos bloqueados em rodovias

Devido ao excesso de chuva, a pista antiga da Rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, foi interditada às 2h30 deste domingo, devido ao risco de queda de barreira. O tráfego em direção a Caraguatatuba, no litoral norte, foi desviado para a pista nova, usada para subida.

Com isso, o trecho novo passou a funcionar com duas mãos de direção, tanto para a subida quanto para a descida da serra. Como ainda chove na região, não há previsão de liberação da pista interditada.

Trechos da rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, também no litoral norte, foram interditados na madrugada deste domingo por conta da chuva. No km 63, entre São Sebastião e Ubatuba, houve queda de barreira. Já no km 97, um alagamento causou a interdição da rodovia.

Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba Crédito: Divulgação | DER

A Rio-Santos chegou a ser fechada de madrugada também entre o km 10 e o km 35, na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, devido ao risco de queda de barreiras, mas foi liberada pela manhã. Entre São Sebastião e Bertioga, há três pontos de interdição entre o km 164 e o km 180. A Polícia Rodoviária Estadual pede que os motoristas evitem trafegar pela rodovia.

O excesso de chuvas causou também a interdição da rodovia Mogi-Bertioga, acesso da Região Metropolitana de São Paulo ao litoral, na madrugada deste domingo. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve o rompimento de uma tubulação na altura do km 82, em Biritiba-Mirim, causando erosão na pista. Não há previsão para liberação da estrada.

Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios, também parcialmente interditada devido às chuvas, para acesso ao litoral.

Segundo o governo paulista, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê de gerenciamento das ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas. Seis equipes da Defesa Civil Estadual já estão em deslocamento para o município de São Sebastião, de acordo com a administração estadual.