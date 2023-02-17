Janja dá orientações a mulheres para combate a assédio no carnaval

A primeira-dama Janja Lula da Silva gravou um vídeo com orientações para as mulheres sobre como denunciar casos de assédio e importunação durante o carnaval.
No vídeo, Janja também elogia a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e diz que ela trabalhou muito para reestruturar o Disque 180, número da Central de Atendimento à Mulher.
"No Carnaval, se você vir alguma mulher sofrendo esse tipo de violência ou se for vítima, acione o 180", aconselhou Janja. "Aproveitem o Carnaval, se cuidem, se cuidem uma das outras, e se for preciso, acionem o 180".
