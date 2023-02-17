  • Início
  • Brasil
  • Janja dá orientações a mulheres para combate a assédio no carnaval
Confira vídeo

Janja dá orientações a mulheres para combate a assédio no carnaval

Primeira-dama explica, em vídeo, como denunciar casos de assédio e importunação no período da folia
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 17:59

A primeira-dama Janja Lula da Silva gravou um vídeo com orientações para as mulheres sobre como denunciar casos de assédio e importunação durante o carnaval.
No vídeo, Janja também elogia a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e diz que ela trabalhou muito para reestruturar o Disque 180, número da Central de Atendimento à Mulher.
"No Carnaval, se você vir alguma mulher sofrendo esse tipo de violência ou se for vítima, acione o 180", aconselhou Janja. "Aproveitem o Carnaval, se cuidem, se cuidem uma das outras, e se for preciso, acionem o 180".
Confira o vídeo abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assédio Sexual Carnaval Violência Contra a Mulher Janja
