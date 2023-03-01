Nova aposentadoria dos militares traz preocupação com futuro das contas públicas

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

"Motivação" foi a palavra mais ouvida entre os deputados que se pronunciaram sobre a aprovação por unanimidade, nesta segunda-feira (27), do Projeto de Lei Complementar 6/2023 que, na prática, reduz o tempo necessário para aposentadoria de policiais e bombeiros militares do Espírito Santo que ingressaram na corporação antes de 2007.

É importante reforçar a importância da categoria para a segurança pública. É essencial. Os policiais merecem, sim, ser valorizados.

Motivação que é colocada também como benefício para a população em quase todas as falas, como um estímulo aos policiais na segurança pública com a aceleração das promoções e das aposentadorias, mas sem uma demonstração concreta de como o gasto com coronéis mais cedo na reserva terá resultado efetivo no combate à criminalidade.

Enfim, por mais que se compreenda que a carreira militar tem — sobretudo para os policiais que encaram diariamente a violência — riscos e periculosidade que justificam vantagens previdenciárias, é também preocupante o impacto futuro nos cofres públicos dessa mudança.

O governo estadual, autor da proposta, informou que o impacto financeiro a ser gerado pelas promoções de policiais militares e bombeiros será de R$ 30.796.099,81 em 2023; R$ 23.809.458,26 em 2024; e R$ 34.878.699,10 em 2025. A estimativa é que ultrapasse os R$ 328 milhões nos próximos anos. O governador Renato Casagrande, em entrevista ao Bom Dia ES , afirmou que está tudo garantido no orçamento. "Nós já tínhamos previsto no orçamento desde o ano passado essa possibilidade, para poder incorporar esse custo".

E depois? Quem se preocupa com a gestão pública teme o efeito bola de neve. É uma inquietação justa, principalmente quando se coloca mais um peso financeiro em cima da população, com tantas demandas urgentes e de longo prazo.