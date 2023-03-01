Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Nova aposentadoria dos militares traz preocupação com futuro das contas públicas
Opinião da Gazeta

Nova aposentadoria dos militares traz preocupação com futuro das contas públicas

Por mais que se compreenda que a carreira militar tem riscos e periculosidade que  justificam vantagens previdenciárias, é também preocupante o impacto futuro nos cofres públicos dessa mudança

Publicado em 01 de Março de 2023 às 01:00

Públicado em 

01 mar 2023 às 01:00

Colunista

PM
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
"Motivação" foi a palavra mais ouvida entre os deputados que se pronunciaram sobre a aprovação por unanimidade, nesta segunda-feira (27), do Projeto de Lei Complementar 6/2023 que, na prática, reduz o tempo necessário para aposentadoria de policiais e bombeiros militares do Espírito Santo que ingressaram na corporação antes de 2007.
Isso porque o projeto abre novas vagas a serem preenchidas no sistema de hierarquia das corporações, o que seria uma motivação para a tropa. Afinal, a mudança nas regras de aposentadoria vai permitir a troca de quase toda a cúpula da Polícia Militar (PMES): dos 21 coronéis no comando, 19 devem ir para a reserva remunerada.
É importante reforçar a importância da categoria para a segurança pública. É essencial. Os policiais merecem, sim, ser valorizados. 
Motivação que é colocada também como benefício para a população em quase todas as falas, como um estímulo aos policiais na segurança pública com a aceleração das promoções e das aposentadorias, mas sem uma demonstração concreta de como o gasto com coronéis mais cedo na reserva terá resultado efetivo no combate à criminalidade. 

Veja Também

Entenda as novas regras de aposentadoria para os PMs e bombeiros do ES

Enfim, por mais que se compreenda que a carreira militar tem — sobretudo para os policiais que encaram diariamente a violência — riscos e periculosidade que justificam vantagens previdenciárias, é também preocupante o impacto futuro nos cofres públicos dessa mudança.
O governo estadual, autor da proposta, informou que o impacto financeiro a ser gerado pelas promoções de policiais militares e bombeiros será de R$ 30.796.099,81 em 2023; R$ 23.809.458,26 em 2024; e R$ 34.878.699,10 em 2025. A estimativa é que ultrapasse os R$ 328 milhões nos próximos anos. O governador Renato Casagrande, em entrevista ao Bom Dia ES, afirmou que está tudo garantido no orçamento. "Nós já tínhamos previsto no orçamento desde o ano passado essa possibilidade, para poder incorporar esse custo". 
E depois? Quem se preocupa com a gestão pública teme o efeito bola de neve. É uma inquietação justa, principalmente quando se coloca mais um peso financeiro em cima da população, com tantas demandas urgentes e de longo prazo.
Sabe-se que o Estado tem um déficit de cerca de 4 mil policiais, e o governo garante que as novas regras vão agilizar a recomposição da corporação nos próximos anos. O projeto aprovado buscou equiparar a aposentadoria dos policiais militares e bombeiros do Estado à Reforma da Previdência dos Militares da Forças Armadas e Forças Auxiliares aprovada no Congresso Nacional em 2019. Toda medida que gera aumento de gasto público deve ser cautelosa pela imprevisibilidade de receitas num futuro mais distante.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Renascimento da Leitão da Silva é resultado óbvio da reforma

Não dá para fingir costume com pontos interditados para banho em Vitória

Do carnaval de rua à megaloja fechada, os altos e baixos do Centro de Vitória

Tragédias das chuvas são os terremotos do Brasil

Mais controle previne que arma do mocinho acabe nas mãos do bandido

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Assembleia Legislativa do ES Governo do ES Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados