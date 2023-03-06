Dengue em alta no ES é a volta dos que não foram

Mesmo assim, o ano de 2022 foi marcado por recorde nacional de mortes, com 1.016 registros, segundo o Ministério da Saúde, superando as 986 mortes registradas em 2015, a maior marca anterior. Em 2020, foram 574 óbitos e, em 2021, 246.

A dengue nunca desapareceu, mesmo que tenha se escondido nos escombros da Covid. É uma guerra que não pode ser vencida sem um poder público atuante nos níveis federal, estadual e municipal, com políticas públicas contínuas de fiscalização e prevenção. E a população, obviamente, é protagonista nesse processo, adotando as medidas sanitárias para evitar os focos do mosquito e a disseminação da doença. O combate à dengue é um compromisso individual para o bem-estar coletivo.