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Secretaria de Saúde do ES investiga oito mortes suspeitas de dengue em 2023

A Sesa também informou que os casos notificados até a terceira semana deste mês do ano já somam 5.915 em todo o Estado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 jan 2023 às 17:43

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 17:43

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo informou, nessa terça-feira (24), que oito mortes registradas neste ano no Estado são investigadas por suspeita de terem relação com a dengue. Até o momento, entretanto, nenhuma delas teve a ligação confirmação pela Sesa.
Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika
O mosquito Aedes aegypti, é responsável pela transmissão dos vírus da dengue Crédito: Agência Brasil
A Sesa também informou que acompanha a incidência da doença em todo o Estado e, os casos notificados até a terceira semana de janeiro chegaram a 5.915.
No dia 9 de janeiro, uma senhora de 77 anos morreu em decorrência da doença em Castelo, conforme divulgou a prefeitura do município. Ela tinha comorbidades.

Orientações

A secretaria destacou que toda a população precisa colaborar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entre as medidas que podem ser adotadas estão:
  • Evitar água parada em pequenos objetos, pneus, garrafas e vasos de planta; 
  • Manter a caixa d'água sempre fechada e realizar limpezas periódicas; 
  • Vedar poços e cisternas; 
  • Descartar o lixo de forma adequada.
Já em relação aos municípios, eles são orientados a executar ações como reforçar a limpeza urbana, promover ações educativas nas escolas e estimular ações conjuntas entre diversos setores como saúde, educação, saneamento, meio ambiente, entre outros.
Para acessar os boletins sobre a incidência das doenças provocadas pelo mosquito, é necessário clicar no link. Além disso, há a campanha ""Vamos acabar com o mosquito".

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