Secretaria de Saúde do ES investiga oito mortes suspeitas de dengue em 2023

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo informou, nessa terça-feira (24), que oito mortes registradas neste ano no Estado são investigadas por suspeita de terem relação com a dengue. Até o momento, entretanto, nenhuma delas teve a ligação confirmação pela Sesa.
A Sesa também informou que acompanha a incidência da doença em todo o Estado e, os casos notificados até a terceira semana de janeiro chegaram a 5.915.
No dia 9 de janeiro, uma senhora de 77 anos morreu em decorrência da doença em Castelo, conforme divulgou a prefeitura do município. Ela tinha comorbidades.
Orientações
A secretaria destacou que toda a população precisa colaborar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entre as medidas que podem ser adotadas estão:
- Evitar água parada em pequenos objetos, pneus, garrafas e vasos de planta;
- Manter a caixa d'água sempre fechada e realizar limpezas periódicas;
- Vedar poços e cisternas;
- Descartar o lixo de forma adequada.
Já em relação aos municípios, eles são orientados a executar ações como reforçar a limpeza urbana, promover ações educativas nas escolas e estimular ações conjuntas entre diversos setores como saúde, educação, saneamento, meio ambiente, entre outros.
Para acessar os boletins sobre a incidência das doenças provocadas pelo mosquito, é necessário clicar no link. Além disso, há a campanha ""Vamos acabar com o mosquito".