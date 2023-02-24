Em menos de dois meses, ES bate total de casos da dengue em 2022

SE* 1 (entre os dias 1 e 07 de janeiro de 2023): 1582 casos

SE* 2 (entre os dias 08 e 14 de janeiro de 2023): 2095 casos

SE* 3 (entre os dias 15 e 21 de janeiro de 2023): 2497 casos

SE* 4 (entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2023): 3190 casos

SE* 5 (entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro de 2023): 3567 casos

SE* 6 (entre os dias 5 e 11 de fevereiro de 2023): 5083 casos



SE* 7 (entre os dias 12 e 18 de fevereiro de 2023): 6012 casos



*Semana Epidemiológica (SE): Representa um consenso internacional sobre um período de tempo padrão para agrupar mortes e outros eventos epidemiológicos.

