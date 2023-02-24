Em menos de dois meses, ES bate total de casos da dengue em 2022

Confira a evolução da doença no ES
SE* 1 (entre os dias 1 e 07 de janeiro de 2023): 1582 casos
SE* 2 (entre os dias 08 e 14 de janeiro de 2023): 2095 casos
SE* 3 (entre os dias 15 e 21 de janeiro de 2023): 2497 casos
SE* 4 (entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2023): 3190 casos
SE* 5 (entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro de 2023): 3567 casos
SE* 6 (entre os dias 5 e 11 de fevereiro de 2023): 5083 casos
SE* 7 (entre os dias 12 e 18 de fevereiro de 2023): 6012 casos
*Semana Epidemiológica (SE): Representa um consenso internacional sobre um período de tempo padrão para agrupar mortes e outros eventos epidemiológicos.
- Castelo - 4633,13
- Jerônimo Monteiro - 3059,16
- Atílio Vivácqua - 1943,70
- Vila Valério - 1839,49
- Iconha - 1789,32