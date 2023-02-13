Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Religião

De preto e sob sol de 32°C, peregrinos caminham de Vitória a Anchieta

Cena foi registrada na manhã desta segunda-feira (13), na Rodovia do Sol, em Vila Velha; caminho até santuário no Litoral Sul do ES tem cerca de 80 km
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 13:54

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 13:54

Sob um sol de 32ºC, um grupo vestido todo de preto chamou a atenção na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (13). Os peregrinos saíram de Vitória com o objetivo de chegar ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo
Até a casa religiosa, os peregrinos terão de caminhar cerca de 80 km. O repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, flagrou o grupo por volta das 10h, após 25 km de trecho percorrido, caminhando pelo acostamento da ES 060 (veja vídeo acima).
Durante a caminhada, os peregrinos rezavam o terço e não quiseram conversar muito, mas disseram que são do Instituto do Verbo Encarnado (IVE) – que, conforme apresentação na internet, tem como "propósito de seguir a Jesus Cristo mediante votos de pobreza, castidade e obediência".

Grupo do Instituto do Verbo Encarnado de São Paulo, fazendo peregrinação para José de Anchieta, Interlagos, Vila Velha

Fundado na Argentina, na década de 1980, o instituto diz que "está à disposição dos bispos, dando assistência a igrejas locais, de modo especial, provendo formadores para os seminários e sacerdotes para a atenção de paróquias e colégios de diversos níveis".
A reportagem de A Gazeta tentou mais detalhes sobre a peregrinação com o IVE, mas não teve as ligações atendidas. A Rodosol, que administra a rodovia estadual, também foi demandada. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta religião Vila Velha Vitória (ES) Santuário Nacional de são José de Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados