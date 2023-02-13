De preto e sob sol de 32°C, peregrinos caminham de Vitória a Anchieta

Sob um sol de 32ºC, um grupo vestido todo de preto chamou a atenção na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (13). Os peregrinos saíram de Vitória com o objetivo de chegar ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo

Até a casa religiosa, os peregrinos terão de caminhar cerca de 80 km. O repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, flagrou o grupo por volta das 10h, após 25 km de trecho percorrido, caminhando pelo acostamento da ES 060 (veja vídeo acima).

Durante a caminhada, os peregrinos rezavam o terço e não quiseram conversar muito, mas disseram que são do Instituto do Verbo Encarnado (IVE) – que, conforme apresentação na internet, tem como "propósito de seguir a Jesus Cristo mediante votos de pobreza, castidade e obediência".

Grupo do Instituto do Verbo Encarnado de São Paulo, fazendo peregrinação para José de Anchieta, Interlagos, Vila Velha

Fundado na Argentina, na década de 1980, o instituto diz que "está à disposição dos bispos, dando assistência a igrejas locais, de modo especial, provendo formadores para os seminários e sacerdotes para a atenção de paróquias e colégios de diversos níveis".