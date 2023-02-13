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Instabilidade

Alerta de chuvas intensas e calor: veja a previsão do tempo para o ES

Tempo pode ficar instável em alguns municípios, conforme prevê novo alerta do Inmet; nas outras localidades, previsão é de sol forte e altas temperaturas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 fev 2023 às 15:14

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 15:14

Temporal com chuva, nuvens escuras e vendaval atinge cidades do Sul do ES
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é um dos municípios que estão em novo aviso do Inmet de fortes chuvas Crédito: Leitor | A Gazeta
A semana deve ser de sol forte e pancadas de chuva, inclusive com temporal, em diferentes regiões do Espírito SantoO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja — o segundo maior na escala de risco — de grandes acumulados para 20 municípios, válido até as 10h desta terça (14).
De acordo com o órgão, são esperados até 100 mm de chuva por dia, além de ventos intensos de 60 a 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas sobretudo na região Sul. Confira os municípios enquadrados no aviso:
  • Alegre
  • Apiacá 
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Divino de São Lourenço 
  • Dores do Rio Preto 
  • Guaçuí 
  • Ibitirama 
  • Irupi
  • Itapemirim 
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro 
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado 
  • Vargem Alta
Já em outras regiões do Estado, o calor predomina ao longo desta terça (14), conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na Grande Vitória, a previsão é de poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento fica entre moderado a forte no litoral. As temperaturas variam entre 24ºC e 35ºC. 
A quarta-feira (15) também será de sol e calor na maior parte do municípios. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva em parte das regiões Sul e Serrana. Há risco de temporais com raios e trovões. Ainda segundo o Incaper, a previsão é que o tempo permaneça instável nessas localidades até a quinta-feira (16).
Alerta de chuvas intensas e calor: veja a previsão do tempo para o ES
Às vesperas do final de semana em que se comemora o carnaval, todo o Estado deve permanecer sob altas temperaturas. Não há previsão de chuva em nenhuma localidade durante a sexta-feira (17).

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