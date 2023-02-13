Alerta de chuvas intensas e calor: veja a previsão do tempo para o ES

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é um dos municípios que estão em novo aviso do Inmet de fortes chuvas

De acordo com o órgão, são esperados até 100 mm de chuva por dia, além de ventos intensos de 60 a 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas sobretudo na região Sul . Confira os municípios enquadrados no aviso:

A quarta-feira (15) também será de sol e calor na maior parte do municípios. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva em parte das regiões Sul e Serrana. Há risco de temporais com raios e trovões. Ainda segundo o Incaper, a previsão é que o tempo permaneça instável nessas localidades até a quinta-feira (16).