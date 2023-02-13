A semana deve ser de sol forte e pancadas de chuva, inclusive com temporal, em diferentes regiões do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja — o segundo maior na escala de risco — de grandes acumulados para 20 municípios, válido até as 10h desta terça (14).
De acordo com o órgão, são esperados até 100 mm de chuva por dia, além de ventos intensos de 60 a 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas sobretudo na região Sul. Confira os municípios enquadrados no aviso:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Já em outras regiões do Estado, o calor predomina ao longo desta terça (14), conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na Grande Vitória, a previsão é de poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento fica entre moderado a forte no litoral. As temperaturas variam entre 24ºC e 35ºC.
A quarta-feira (15) também será de sol e calor na maior parte do municípios. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva em parte das regiões Sul e Serrana. Há risco de temporais com raios e trovões. Ainda segundo o Incaper, a previsão é que o tempo permaneça instável nessas localidades até a quinta-feira (16).
Alerta de chuvas intensas e calor: veja a previsão do tempo para o ES
Às vesperas do final de semana em que se comemora o carnaval, todo o Estado deve permanecer sob altas temperaturas. Não há previsão de chuva em nenhuma localidade durante a sexta-feira (17).