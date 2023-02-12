Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Apostas do ES acertam a quina e levam mais de R$ 50 mil na Mega-Sena
Veja os valores

Apostas do ES acertam a quina e levam mais de R$ 50 mil na Mega-Sena

Sortudos moram em São Mateus e Linhares, na região Norte do Estado, e em Vila Velha; prêmio de R$ 10 milhões acumula e novo sorteio será feito na terça-feira (14)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 fev 2023 às 15:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 15:30

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (14), está estimado em R$ 10 milhões. Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Três apostas do Espírito Santo receberam uma "bolada" da Mega-Sena no sábado (11). Dois dos vencedores, que são de Linhares e São Mateus, ambos municípios na região Norte do Estado, levaram para casa mais de R$ 54 mil cada. Já um bolão de Vila Velha garantiu R$ 109.211,96, um dos maiores prêmios do sorteio.
Os números sorteados foram 05 – 09 – 14 – 30 – 38 – 50. As apostas do Estado tiveram cinco acertos cada uma, não alcançando as seis dezenas necessárias.
A quina teve 49 ganhadores no país, com prêmio individual de R$ 54.606,04. Acertaram quatro números 3.714 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.029,19.
Linhares
  • Local da aposta: Casagrande da Sorte
  • Valor: R$ 54.606
  • Modalidade: Bolão
São Mateus
  • Local da aposta: Loterias Barcos da Sorte
  • Valor: R$ 54.606,04
  • Modalidade: Aposta simples
Vila Velha
  • Local da aposta: Lotérica Talismã
  • Valor: R$ 109.211,96
  • Modalidade: Bolão

Prêmio acumulado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.563 da Mega-Sena sorteadas no sábado (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.564), que ocorrerá na terça-feira (14), está estimado em R$ 10 milhões.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

Veja Também

Carnaval 2023: baterias deram show e sambas empolgaram; veja resumo

Andada do caranguejo-uçá começa e captura fica proibida em Aracruz

49 são presos em operação contra extração ilegal de madeira no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares mega-sena São Mateus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados