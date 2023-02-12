Apostas do ES acertam a quina e levam mais de R$ 50 mil na Mega-Sena

Três apostas do Espírito Santo receberam uma "bolada" da Mega-Sena no sábado (11). Dois dos vencedores, que são de Linhares e São Mateus, ambos municípios na região Norte do Estado, levaram para casa mais de R$ 54 mil cada. Já um bolão de Vila Velha garantiu R$ 109.211,96, um dos maiores prêmios do sorteio.
Os números sorteados foram 05 – 09 – 14 – 30 – 38 – 50. As apostas do Estado tiveram cinco acertos cada uma, não alcançando as seis dezenas necessárias.
A quina teve 49 ganhadores no país, com prêmio individual de R$ 54.606,04. Acertaram quatro números 3.714 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.029,19.
Linhares
- Local da aposta: Casagrande da Sorte
- Valor: R$ 54.606
- Modalidade: Bolão
São Mateus
- Local da aposta: Loterias Barcos da Sorte
- Valor: R$ 54.606,04
- Modalidade: Aposta simples
Vila Velha
- Local da aposta: Lotérica Talismã
- Valor: R$ 109.211,96
- Modalidade: Bolão
Prêmio acumulado
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.563 da Mega-Sena sorteadas no sábado (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.564), que ocorrerá na terça-feira (14), está estimado em R$ 10 milhões.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).