Apostas do ES acertam a quina e levam mais de R$ 50 mil na Mega-Sena

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (14), está estimado em R$ 10 milhões. Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Três apostas do Espírito Santo receberam uma "bolada" da Mega-Sena no sábado (11). Dois dos vencedores, que são de Linhares e São Mateus, ambos municípios na região Norte do Estado, levaram para casa mais de R$ 54 mil cada. Já um bolão de Vila Velha garantiu R$ 109.211,96, um dos maiores prêmios do sorteio.

Os números sorteados foram 05 – 09 – 14 – 30 – 38 – 50. As apostas do Estado tiveram cinco acertos cada uma, não alcançando as seis dezenas necessárias.

A quina teve 49 ganhadores no país, com prêmio individual de R$ 54.606,04. Acertaram quatro números 3.714 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.029,19.

Linhares

Local da aposta: Casagrande da Sorte

Valor: R$ 54.606

Modalidade: Bolão

São Mateus

Local da aposta: Loterias Barcos da Sorte

Valor: R$ 54.606,04

Modalidade: Aposta simples

Vila Velha

Local da aposta: Lotérica Talismã

Valor: R$ 109.211,96

Modalidade: Bolão

Prêmio acumulado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.563 da Mega-Sena sorteadas no sábado (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.564), que ocorrerá na terça-feira (14), está estimado em R$ 10 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.