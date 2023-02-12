Carnaval 2023: baterias deram show e sambas empolgaram; veja resumo

Arquibancadas lotadas no desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta

Sambão do Povo lotado, muita animação, luxo e samba na ponta da língua. Assim foi o desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória , que começou na noite de sábado (11) e terminou na manhã deste domingo (12). Sete escolas atravessaram a avenida em busca do título de campeão de 2023.

Unidos da Piedade

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Piedade

Unidos da Piedade abriu os desfiles do Grupo Especial neste sábado (11) . Com o enredo "Bino Santo e as lutas que ecoam no morro", a agremiação que ostenta mais títulos no Carnaval de Vitória mostrou no Sambão do Povo a relação de São Benedito com a construção da cultura popular do Centro da Capital.

A escola levou para a avenida um desfile repleto de emoção ao falar da relação da comunidade com o padroeiro, com muitas figuras religiosas presentes em seus carros alegóricos. O sinal verde para a agremiação começar seu show foi pontualmente às 22h, e o destaque ficou por conta da a iluminação especial na passarela do samba, apresentando as cores da escola: verde, vermelho e branco.

Um problema no terceiro carro, que precisou fazer manobras complicadas para ficar alinhado na pista, acabou fazendo a escola extrapolar o tempo permitido, além de terem se formado alguns buracos na avenida durante a evolução. A escola encerrou o desfile com 1 hora, 6 minutos e 57 segundos, quase 5 minutos a mais do limite pelo regulamento, que é de 1 hora e 2 minutos.

Unidos de Jucutuquara

Unidos de Jucutuquara foi a segunda escola de samba a desfilar , trazendo o forró, a quadrilha e a culinária do Espírito Santo para o Sambão do Povo. Com o enredo "Onde ocê foi morar?", a agremiação contou a história de um jovem que deixou o Nordeste com destino a Vitória, mostrou o trajeto até a Capital, o acolhimento e o orgulho de migrantes que se tornaram capixabas de coração.

O desfile empolgou o público nas arquibancadas, mas as últimas alas da escola precisaram correr no fim. Mesmo assim, o tempo máximo de apresentação foi extrapolado em um minuto, o que pode resultar em perda de pontos na apuração final.

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Jucutuquara

Com o samba na ponta da língua, os integrantes transmitiram a energia do enredo, contagiando o público, que cantou junto com a escola nas arquibancadas. O ritmo começou tranquilo. No final do desfile, porém, os integrantes das últimas alas tiveram de acelerar o passo. Mesmo correndo, a escola não evitou o estouro do tempo máximo de desfile, que era de 62 minutos ou 1h02min. A apresentação foi encerrada com 1h03min26s.

Novo Império

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império entrou na avenida à 1h06 deste domingo (12) , com o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades", a coroa que simboliza a agremiação, em um elemento cenográfico da comissão de frente, mostrava que a escola planeja reinar no Sambão. Entre os destaques, a bateria e suas paradinhas, que contagiaram o público.

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Novo Império

A emoção tomou conta logo no início do desfile, quando o público deu um show de luzes na arquibancada para receber a agremiação, momento que fez muito folião ir às lágrimas. No final do desfile, um dos destaques foi a Miss Universo 2022, Mia Mamede, que liderava um grupo de misses de municípios capixabas.

Apesar de vir forte, com grandes carros, bastante ornamentados e componentes animados e cantando junto, a Novo império, assim como as duas primeiras escolas, também excedeu o tempo limite em 1 minuto e 23 segundos.

Independente de Boa Vista