Com toque de forró, Andaraí canta cultura nordestina, mas carro dá problema

Deu samba

Com um toque de forró, o samba-enredo era contagiante, mesmo com as arquibancadas e camarotes já esvaziados pelo horário em que a escola entrou na avenida. A bateria Puro Veneno também se destacou, com seus repiques e paradinhas já característicos.

Atravessou

Com uma estrutura muito grande, o abre-alas "Castelo Medieval" acabou se separando. Ele estava acoplado por correntes, que se soltaram, e as duas partes ficaram desligadas na avenida. A alegoria As Assombrações do Sertão demorou a entrar na avenida, prejudicando a harmonia.