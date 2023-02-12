Com toque de forró, Andaraí canta cultura nordestina, mas carro dá problema

A Andaraí foi a sexta escola a passar pelo Sambão do Povo no desfile do Carnaval de Vitória 2023, já no amanhecer deste domingo (12), com o sol raiando. O enredo da agremiação do bairro Santa Martha, na Capital, foi "Carlos Magno e os doze pares de França: Imperador do sertão, soberano da esperança", levando a asa branca, as águas do velho São Francisco e o bem vencendo o mal. Com um toque de forró, cantou a cultura nordestina, mas teve problema com carros alegóricos.
Depois de aquecer o público com clássicos do forró e do baião consagrados por Dominguinhos e Luiz Gonzaga, a escola entrou na avenida às 5h37. O coreógrafo George Falcão prometeu manter — e cumpriu — o alto nível da comissão de frente, que representava Carlos Magno. No tripé, logo atrás do grupo, um livro abria e fechava, de onde saíam personagens cantados no samba.
O abre-alas representava um castelo medieval, com figuras do imaginário popular, como bruxas e dragões. Grandioso, ocupou quase toda a largura da avenida, mas teve problemas logo no início e entrou desacoplado na passarela do samba. Diretor da agremiação, Thadeu Ronchi reconheceu a dificuldade, mas ressaltou que a Verde e Rosa ousou neste ano, apresentando alegorias maiores que em edições anteriores. Mesmo com o imprevisto, ele considera que a Andaraí fez um bom desfile.
Entre os destaques da cultura nordestina, a literatura de cordel, os mamulengos e as rendeiras, que estavam em alas e alegorias. O samba-enredo também empolgou, particularmente por usar um pouco do forró. E a bateria Puro Veneno deu o toque ritmado que contagia o público.
Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Andaraí
Como foi a escola
Deu samba
Com um toque de forró, o samba-enredo era contagiante, mesmo com as arquibancadas e camarotes já esvaziados pelo horário em que a escola entrou na avenida. A bateria Puro Veneno também se destacou, com seus repiques e paradinhas já característicos.
Atravessou
Com uma estrutura muito grande, o abre-alas "Castelo Medieval" acabou se separando. Ele estava acoplado por correntes, que se soltaram, e as duas partes ficaram desligadas na avenida. A alegoria As Assombrações do Sertão demorou a entrar na avenida, prejudicando a harmonia.