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Com toque de forró, Andaraí canta cultura nordestina, mas carro dá problema

O abre-alas da escola tinha duas partes, que se separaram antes da alegoria entrar na avenida. seguindo dessa maneira até o fim do desfile
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

12 fev 2023 às 05:44

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 05:44

Andaraí desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Andaraí desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Andaraí foi a sexta escola a passar pelo Sambão do Povo no desfile do Carnaval de Vitória 2023, já no amanhecer deste domingo (12), com o sol raiando. O enredo da agremiação do bairro Santa Martha, na Capital, foi "Carlos Magno e os doze pares de França: Imperador do sertão, soberano da esperança", levando a asa branca, as águas do velho São Francisco e o bem vencendo o mal. Com um toque de forró, cantou a cultura nordestina, mas teve problema com carros alegóricos. 
Depois de aquecer o público com clássicos do forró e do baião consagrados por Dominguinhos e Luiz Gonzaga, a escola entrou na avenida às 5h37. O coreógrafo George Falcão prometeu manter — e cumpriu — o alto nível da comissão de frente, que representava Carlos Magno. No tripé, logo atrás do grupo, um livro abria e fechava, de onde saíam personagens cantados no samba.
O abre-alas representava um castelo medieval, com figuras do imaginário popular, como bruxas e dragões. Grandioso, ocupou quase toda a largura da avenida, mas teve problemas logo no início e entrou desacoplado na passarela do samba. Diretor da agremiação, Thadeu Ronchi reconheceu a dificuldade, mas ressaltou que a Verde e Rosa ousou neste ano, apresentando alegorias maiores que em edições anteriores. Mesmo com o imprevisto, ele considera que a Andaraí fez um bom desfile. 
Entre os destaques da cultura nordestina, a literatura de cordel, os mamulengos e as rendeiras, que estavam em alas e alegorias. O samba-enredo também empolgou, particularmente por usar um pouco do forró. E a bateria Puro Veneno deu o toque ritmado que contagia o público. 

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Andaraí

Como foi a escola

Deu samba

Com um toque de forró, o samba-enredo era contagiante, mesmo com as arquibancadas e camarotes já esvaziados pelo horário em que a escola entrou na avenida. A bateria Puro Veneno também se destacou, com seus repiques e paradinhas já característicos. 

Atravessou

Com uma estrutura muito grande, o abre-alas "Castelo Medieval" acabou se separando. Ele estava acoplado por correntes, que se soltaram, e as duas partes ficaram desligadas na avenida. A alegoria As Assombrações do Sertão demorou a entrar na avenida, prejudicando a harmonia. 

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