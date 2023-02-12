Boa Vista canta o humor e sai da avenida aos gritos de 'é campeã'

Deu samba

O samba cantado por Emerson Xumbrega empolgou o público, principalmente no final do desfile. A ala representando a alegria dos garis lembrando os que varrem a avenida do samba também agitou o público.



Atravessou

Empurradores tiveram dificuldade de manter o primeiro carro alegórico, de 30 metros de comprimento, alinhado na avenida no início do desfile.