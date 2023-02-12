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Carnaval de Vitória

Boa Vista canta o humor e sai da avenida aos gritos de 'é campeã'

O enredo "Humor tanto riso, oh, quanta alegria... No tom da Canção a Boa Vista Contagia!" levantou o público no Sambão do Povo, na madrugada deste domingo (12)
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

12 fev 2023 às 02:44

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 02:44

Boa Vista desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Boa Vista desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
Quarta escola a se apresentar no Sambão do Povo, já na madrugada deste domingo (12), pelo Grupo Especial do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista empolgou o público com o enredo "Humor: tanto riso, oh, quanta alegria... No tom da canção a Boa Vista contagia". A bateria Águia Furiosa abusou das paradinhas e o trecho do samba "Sorrir é resistir" caiu na boca do público.
A escola foi a primeira da noite a terminar o desfile dentro do tempo máximo previsto — 1h02min. Passou pela avenida em 1 hora e 44 segundos e se despediu do público aos gritos de 'É campeã' pela arquibancada.
A agremiação de Cariacica iniciou seu desfile às 2h38 com uma comissão de frente com marionetes e palhaços fazendo alusão à inocência. Um tripé acompanhava a comissão com uma marionete articulando dois palhaços. A escola abordou vários momentos, estilos e autores da comédia. Como não existe folia sem riso, o humor do povo, da TV e do circo entraram na avenida.
O primeiro carro "Grande convite ao rei, ao paraíso do humor" tinha 30 metros de comprimento e 8,4 metros de altura e estava bem iluminado nas cores da escola — azul, vermelho e branco —, trazendo a águia, símbolo da agremiação, com chapéu de malandro e alguns movimentos.
O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira representou o Auto da Compadecida, peça teatral escrita por Ariano Suassuna. Algumas alas trouxeram adereços de mão com referência a ícones do humor, como os integrantes de Os Trapalhões. Outra ala, coreografada, lembrava a personagem Dona Hermínia, criada por Paulo Gustavo. 
As fantasias apresentadas pela escola levaram muito colorido e brilho, preenchendo a avenida. A escola apresentou também muitos destaques de chão, com fantasias elaboradas e carros coloridos e com efeitos de fumaça. O segundo carro homenageou programas de humor da TV brasileira, com destaque para o banco de "A Praça é Nossa", além do símbolo do Casseta & Planeta. 
Para que todos os integrantes mantivessem o samba no pé durante o percurso, uma placa lembrava os passistas que era preciso cantar e evoluir.
Ao fim do desfile, o presidente e intérprete do samba da agremiação, Emerson Xumbrega, disse que o sentimento era de dever cumprido. "Nosso objetivo era fazer o Sambão do Povo cair na gargalhada com a gente. E foi isso o que gente viu a galera e nossos componentes cantando. Agora está na mão dos jurados para que a Boa Vista possa levar a sétima estrela para Cariacica", disse.

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Boa Vista

Como foi o desfile

Deu samba

O samba cantado por Emerson Xumbrega empolgou o público, principalmente no final do desfile. A ala representando a alegria dos garis lembrando os que varrem a avenida do samba também agitou o público.

Atravessou

Empurradores tiveram dificuldade de manter o primeiro carro alegórico, de 30 metros de comprimento, alinhado na avenida no início do desfile. 

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