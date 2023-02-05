Carnaval atrai turistas e deve movimentar R$ 136 milhões na economia do ES

O primeiro carnaval sem restrições por causa da pandemia deve ter impacto positivo em diversos segmentos da economia capixaba. A previsão é que o período da folia movimente R$ 136 milhões no setor de comércio , serviços e turismo no Estado . Vitória, que inaugura as festividades do país, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, vive a expectativa de receber milhares de turistas nos próximos dias.

Em 2022, foram movimentados R$ 20 milhões, gerando cerca de 5,3 mil empregos diretos e indiretos. Mais de 12 mil turistas compareceram. E, segundo a Prefeitura de Vitória , neste ano, a expectativa geral é de crescimento. O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcus Gregório, destacou que é um dos eventos mais esperados do calendário da cidade.

Desfile da Novo Império, campeã do Carnaval de Vitória em 2022 Crédito: Fernando Madeira

“O carnaval do Brasil começa aqui. Além de ser uma grande expressão da cultura popular, a folia movimenta a economia do município, fomentando toda a cadeia de turismo, gerando empregos e renda", disse Gregório.

O diretor-presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (SindBares), Rodrigo Vervloet, reforça que as expectativas são positivas para o setor.

“Tem sempre um reflexo muito bom para a gente. É o primeiro carnaval do Brasil e isso acaba refletindo em todos os bares da cidade, que ficam agitados. A gente tem uma migração de turismo para cá. Então, estamos com uma expectativa muito boa.”

R$ 136 milhões devem ser movimentados na economia do ES durante o período de carnaval

Ele reforça ainda que este é o primeiro carnaval sem restrições por causa da Covid-19 . Assim, é esperado um aumento de movimentação não só na Capital, mas no resto do Estado durante o período da folia.

“Estamos com expectativa de um aumento de movimento e de 30% de crescimento de vendas no Espírito Santo. Isso, naturalmente, reflete na empregabilidade, na contratação. O setor está contratando bastante desde o final do ano. Temos a expectativa de que essas contratações, que são temporárias inicialmente, possam se tornar permanentes.”

“A expectativa é bastante otimista para o setor de turismo e também para toda a cadeia do comércio de bens e serviços, tanto na capital capixaba quanto nos balneários e no interior do Estado, que atraem maior fluxo turístico”, ressaltou o presidente do Sistema Fecomércio/ES, Sesc e Senac, Idalberto Moro.

Ele explica que, antes mesmo do evento, as vendas do comércio de bens e serviços já sentem um impacto positivo. Atividades como alimentação, transporte de passageiros, hospedagem, lazer, cultura e eventos, que estão mais diretamente envolvidas nas festividades, são as mais beneficiadas.

O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Espírito Santo (Sindihotéis), Gustavo Guimarães pontua que o segmento de hotelaria, como um todo, ainda sente poucos efeitos do período de carnaval de Vitória.

“A maior parte do público que frequenta o Sambão do Povo e acompanha o carnaval é principalmente da região da Grande Vitória e das imediações. Então acabam se deslocando de volta para sua própria casa. A demanda aumentou nos últimos anos e vem crescendo, mas ainda de forma discreta.”