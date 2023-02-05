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Tempo de folia

Carnaval atrai turistas e deve movimentar R$ 136 milhões na economia do ES

Vitória, que inaugura as festividades do país, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, espera receber milhares de turistas; no Estado, comércio e serviços preveem crescimento nas vendas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 fev 2023 às 08:31

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 08:31

O primeiro carnaval sem restrições por causa da pandemia deve ter impacto positivo em diversos segmentos da economia capixaba. A previsão é que o período da folia movimente R$ 136 milhões no setor de comércio, serviços e turismo no Estado. Vitória, que inaugura as festividades do país, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, vive a expectativa de receber milhares de turistas nos próximos dias. 
Em 2022, foram movimentados R$ 20 milhões, gerando cerca de 5,3 mil empregos diretos e indiretos. Mais de 12 mil turistas compareceram. E, segundo a Prefeitura de Vitória, neste ano, a expectativa geral é de crescimento. O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcus Gregório, destacou que é um dos eventos mais esperados do calendário da cidade.
Carnaval 2022 - Desfile da Novo Império
Desfile da Novo Império, campeã do Carnaval de Vitória em 2022 Crédito: Fernando Madeira
“O carnaval do Brasil começa aqui. Além de ser uma grande expressão da cultura popular, a folia movimenta a economia do município, fomentando toda a cadeia de turismo, gerando empregos e renda", disse Gregório.
O diretor-presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (SindBares), Rodrigo Vervloet, reforça que as expectativas são positivas para o setor.
“Tem sempre um reflexo muito bom para a gente. É o primeiro carnaval do Brasil e isso acaba refletindo em todos os bares da cidade, que ficam agitados. A gente tem uma migração de turismo para cá. Então, estamos com uma expectativa muito boa.”

R$ 136 milhões

devem ser movimentados na economia do ES durante o período de carnaval
Ele reforça ainda que este é o primeiro carnaval sem restrições por causa da Covid-19. Assim, é esperado um aumento de movimentação não só na Capital, mas no resto do Estado durante o período da folia.
“Estamos com expectativa de um aumento de movimento e de 30% de crescimento de vendas no Espírito Santo. Isso, naturalmente, reflete na empregabilidade, na contratação. O setor está contratando bastante desde o final do ano. Temos a expectativa de que essas contratações, que são temporárias inicialmente, possam se tornar permanentes.”
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima que o carnaval 2023 deverá movimentar R$ 136 milhões em receitas para o turismo capixaba — um crescimento real de 27% em relação ao ano passado.
“A expectativa é bastante otimista para o setor de turismo e também para toda a cadeia do comércio de bens e serviços, tanto na capital capixaba quanto nos balneários e no interior do Estado, que atraem maior fluxo turístico”, ressaltou o presidente do Sistema Fecomércio/ES, Sesc e Senac, Idalberto Moro.
Ele explica que, antes mesmo do evento, as vendas do comércio de bens e serviços já sentem um impacto positivo. Atividades como alimentação, transporte de passageiros, hospedagem, lazer, cultura e eventos, que estão mais diretamente envolvidas nas festividades, são as mais beneficiadas.
O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Espírito Santo (Sindihotéis), Gustavo Guimarães pontua que o segmento de hotelaria, como um todo, ainda sente poucos efeitos do período de carnaval de Vitória.
“A maior parte do público que frequenta o Sambão do Povo e acompanha o carnaval é principalmente da região da Grande Vitória e das imediações. Então acabam se deslocando de volta para sua própria casa. A demanda aumentou nos últimos anos e vem crescendo, mas ainda de forma discreta.”
Ele observa, porém, que muitas reservas têm acontecido “em cima da hora”, isto é, a poucos dias da folia. “Até a semana passada a perspectiva ainda era um pouco fraca, mas essa semana começou a reagir e não só em Vitória.”

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