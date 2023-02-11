Andada do caranguejo-uçá começa e captura fica proibida em Aracruz

A Prefeitura de Aracruz estabeleceu que a partir deste sábado (11) até a próxima terça (14) está proibida a captura e comercialização de caranguejos no município. Isso porque os caranguejos-uçás, da espécie Ucides cordatus, começaram mais cedo o período de reprodução nos manguezais. Esse comportamento precoce foi atestado por uma equipe da gestão ambiental do município.
Conhecida como “andada”, essa é a fase em que os animais saem das tocas para o acasalamento e liberação de ovos, ficando mais vulneráveis para a ação de predadores.
Em novembro do ano passado, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), já havia determinado 4 períodos de defeso do caranguejo para todo o Estado em 2023. O primeiro aconteceu do dia 22 de janeiro até o dia 27 do mesmo mês.
O segundo está previsto para ter início apenas no dia 21 de fevereiro no resto do Estado, mas como a Seama já havia decidido, os municípios têm autonomia para alterar os períodos de interdição temporária de acordo com o comportamento reprodutivo observado na região.
Com isso, Aracruz ganhou um período de defeso complementar além do que já estava estabelecido em nível estadual. No município, a captura e comercialização de caranguejos está proibida até a próxima terça, dia 14. Após esse período, ficam mantidos os períodos de defeso que foram determinados pelo Estado. Confira as datas abaixo:
- de 21/02/2023 a 26/02/2023
- de 08/03/2023 a 13/03/2023
- e de 22/03/2023 a 27/03/2023
Sobre o próximo período de restrição determinado pelo estado, que terá início no dia 21, a Prefeitura de Aracruz informou que a Secretaria de Meio Ambiente Municipal (Semam) irá monitorar o comportamento do caranguejo nos dias após o defeso municipal que termina no dia 14. Se o animal não andar nesse período, a restrição estadual será cancelada no município.
Os infratores que forem flagrados capturando, transportando, mantendo em cativeiro, comercializando, entre outras práticas predatórias, estarão sujeitos às penalidades previstas em lei. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia sigilosa ou pegar mais informações nos telefones disponibilizados pela prefeitura: (27) 3270 7067 e (27) 99771- 4462 (Emergência).