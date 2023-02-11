Andada do caranguejo-uçá começa e captura fica proibida em Aracruz

Caranguejo-uçá iniciou período reprodutivo mais cedo em Aracruz Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Aracruz estabeleceu que a partir deste sábado (11) até a próxima terça (14) está proibida a captura e comercialização de caranguejos no município. Isso porque os caranguejos-uçás, da espécie Ucides cordatus, começaram mais cedo o período de reprodução nos manguezais. Esse comportamento precoce foi atestado por uma equipe da gestão ambiental do município.

Conhecida como “andada”, essa é a fase em que os animais saem das tocas para o acasalamento e liberação de ovos, ficando mais vulneráveis para a ação de predadores.

Em novembro do ano passado, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), já havia determinado 4 períodos de defeso do caranguejo para todo o Estado em 2023. O primeiro aconteceu do dia 22 de janeiro até o dia 27 do mesmo mês.

O segundo está previsto para ter início apenas no dia 21 de fevereiro no resto do Estado, mas como a Seama já havia decidido, os municípios têm autonomia para alterar os períodos de interdição temporária de acordo com o comportamento reprodutivo observado na região.

Com isso, Aracruz ganhou um período de defeso complementar além do que já estava estabelecido em nível estadual. No município, a captura e comercialização de caranguejos está proibida até a próxima terça, dia 14. Após esse período, ficam mantidos os períodos de defeso que foram determinados pelo Estado. Confira as datas abaixo:

de 21/02/2023 a 26/02/2023

de 08/03/2023 a 13/03/2023

e de 22/03/2023 a 27/03/2023

Sobre o próximo período de restrição determinado pelo estado, que terá início no dia 21, a Prefeitura de Aracruz informou que a Secretaria de Meio Ambiente Municipal (Semam) irá monitorar o comportamento do caranguejo nos dias após o defeso municipal que termina no dia 14. Se o animal não andar nesse período, a restrição estadual será cancelada no município.