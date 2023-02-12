Crise do ovo: como a escassez global do produto pode se refletir no ES

O aumento dos custos de produção também tem afetado o Brasil. Para se ter ideia, na Grande Vitória, por exemplo, o preço do ovo de galinha subiu 28,10% em 2022 — a segunda maior variação do país, perdendo apenas para Curitiba, no Paraná (31,09%).

Em diversos países, ovo tem desaparecido das prateleiras nas últimas semanas Crédito: Pexels

O patamar fica bem acima da média nacional, que foi de 18,45%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas a “crise do ovo”, especificamente, não deve trazer grandes mudanças para o Espírito Santo. O Estado é um dos principais produtores do país . Aliás, o Brasil exporta bem pouco de sua produção, conforme observa o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo e da Associação de Suinocultores do Espírito Santo (Aves/Ases), Nélio Hand. Assim, não há qualquer previsão de falta de ovo. Ao mesmo tempo, não há expectativa de aumento de exportações.

“O que está acontecendo lá é uma questão sanitária, de gripe aviária, mas aqui no Brasil não temos tido problemas do tipo. Em relação ao mercado em si, os consumidores têm visto algum ajuste nos preços, mas é mais por causa dos custos de produção, que aumentaram muito, principalmente desde 2020, em meio à pandemia. O custo da ração subiu muito, então, quem produz proteína animal, teve que acompanhar.”

Ele explica que, devido à alta dos preços, muitos produtores chegaram a operar “no vermelho” durante algum tempo, sendo necessário reduzir a produção ou, até mesmo, sair da atividade.