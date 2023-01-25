Vista aérea do bairro Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Vitória é a segunda capital com a maior renda média do país, perdendo apenas para Florianópolis, em Santa Catarina. Isso significa que, somando a renda de todos e dividindo pelo número de trabalhadores, a capital capixaba é a segunda com moradores “mais ricos” do país, com renda mensal de R$ 4.322, em média.

Mas esse segundo lugar é recente, de acordo com dados do IBGE . Pelo menos desde 2013, o Estado figurou sempre em primeiro lugar. Aliás, em alguns anos, como 2019, chegou a alcançar renda média de R$ 5.118, com diferença de quase mil reais para o segundo colocado.

Atualmente, a renda média na capital de Santa Catarina só é R$ 48 maior do que a de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Por que os ricos de Vitória são mais ricos que os de outras capitais

Você mora em Vitória e não ganha R$ 4,3 mil por mês? Normal. Ter a renda média alta não significa, necessariamente, que todos os habitantes daquele local ganham muito dinheiro. Em Vitória, a parcela de 20% da população mais pobre tem renda mensal de R$ 318, o equivalente a um quarto do salário mínimo, cujo valor passou a ser R$ 1.302 a partir de 2023.

Considerando esse grupo, Vitória fica atrás de cidades como Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), mas na frente de Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

Na ponta da pirâmide, os 20% mais ricos ganham em média R$ 7.608 na capital capixaba, quase seis vezes o salário mínimo, e estão entre as quatro maiores do Brasil. Novamente, mais alto que de outras capitais como Curitiba (PR), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).



Mulheres que moram em Vitória ganham, em média, 40% a menos que os homens. Entre eles, a renda média é de R$ 5.280, a maior do Brasil. Já as mulheres têm renda média de R$ 3.160.

Há uma disparidade similar no recorte de cor e raça, com trabalhadores pretos e pardos recebendo rendimentos 43% menores do que brancos.

R$ 5.280 é a renda média mensal de trabalhadores homens em Vitória, a maior do país.

Por que a renda de Vitória é tão alta?

Via de regra, a renda média dos trabalhadores das capitais é maior do que a do Estado como um todo. Para comparação, a renda média do Espírito Santo é cerca de metade do valor de Vitória (R$ 2.163).

Isso acontece, segundo especialistas, porque nas capitais se concentram sedes de empresas, órgãos públicos estaduais e municipais, e serviços especializados. Essa combinação atrai pessoas mais qualificadas e que costumam ganhar salários maiores.

A dúvida é o porquê de Vitória figurar no topo desse ranking, visto que há capitais muito mais proeminentes no país. A resposta está no território, segundo o professor Ednelson Mariano Dota, do Departamento de Geografia da Ufes.

“Uma das coisas que explica essa renda média tão elevada é o pequeno tamanho do município. São Paulo, por exemplo, é uma cidade extremamente rica, mas o município é muito grande. Concentra a parte da população nobre, rica, mas nas periferias você tem muita população pobre”, diz Ednelson.

Em Vitória, a falta de espaço geográfico impede que essas áreas de vulnerabilidade sejam tão grandes em relação às áreas mais ricas, completa o professor.

"Grande parte da pobreza da região metropolitana não se encontra no município sede, mas nas cidades do entorno." Ednelson Mariano Dota - Professor do Departamento de Geografia da Ufes

Mas há também outros dados que ajudam a completar esse cenário, além do tamanho do espaço efetivamente disponível para as pessoas morarem.

O professor aponta que, segundo dados do último Censo do IBGE, os moradores que saíram da Capital para residir na Serra e em Cariacica tinham renda muito menor do que aqueles que saíram desses municípios e se mudaram para Vitória.

Em outras palavras, pessoas com menos renda se mudam de Vitória e pessoas com mais renda se mudam para Vitória.

“Geralmente são pessoas mais velhas também. Do ponto de vista do acúmulo de renda, para ter condições de morar em Vitória, é preciso ter mais tempo de vida e de trabalho”, explica Ednelson.