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Dinheiro

Por que os ricos de Vitória são mais ricos que os de outras capitais

Em média, o trabalhador que mora na Capital ganha cerca de R$ 4,3 mil por mês; os mais ricos, mais de R$ 7 mil. Entenda os motivos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 jan 2023 às 08:37

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 08:37

Vista aérea do bairro Enseada do Suá em Vitória
Vista aérea do bairro Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Luciney Araújo
Vitória é a segunda capital com a maior renda média do país, perdendo apenas para Florianópolis, em Santa Catarina. Isso significa que, somando a renda de todos e dividindo pelo número de trabalhadores, a capital capixaba é a segunda com moradores “mais ricos” do país, com renda mensal de R$ 4.322, em média.
Mas esse segundo lugar é recente, de acordo com dados do IBGE. Pelo menos desde 2013, o Estado figurou sempre em primeiro lugar. Aliás, em alguns anos, como 2019, chegou a alcançar renda média de R$ 5.118, com diferença de quase mil reais para o segundo colocado.
Atualmente, a renda média na capital de Santa Catarina só é R$ 48 maior do que a de Vitória.
Por que os ricos de Vitória são mais ricos que os de outras capitais
Você mora em Vitória e não ganha R$ 4,3 mil por mês? Normal. Ter a renda média alta não significa, necessariamente, que todos os habitantes daquele local ganham muito dinheiro. Em Vitória, a parcela de 20% da população mais pobre tem renda mensal de R$ 318, o equivalente a um quarto do salário mínimo, cujo valor passou a ser R$ 1.302 a partir de 2023.
Considerando esse grupo, Vitória fica atrás de cidades como Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), mas na frente de Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).
Na ponta da pirâmide, os 20% mais ricos ganham em média R$ 7.608 na capital capixaba, quase seis vezes o salário mínimo,  e estão entre as quatro maiores do Brasil.  Novamente, mais alto que de outras capitais como Curitiba  (PR), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).
Os dados do IBGE dão outras indicações a respeito de quem tem esse dinheiro todo em Vitória. Como A Gazeta já mostrou, a capital do Espírito Santo tem a maior diferença percentual entre a renda de homens e mulheres entre todas as capitais do país.
Mulheres que moram em Vitória ganham, em média, 40% a menos que os homens. Entre eles, a renda média é de R$ 5.280, a maior do Brasil. Já as mulheres têm renda média de R$ 3.160.
Há uma disparidade similar no recorte de cor e raça, com trabalhadores pretos e pardos recebendo rendimentos 43% menores do que brancos.

R$ 5.280

é a renda média mensal de trabalhadores homens em Vitória, a maior do país.

Por que a renda de Vitória é tão alta?

Via de regra, a renda média dos trabalhadores das capitais é maior do que a do Estado como um todo. Para comparação, a renda média do Espírito Santo é cerca de metade do valor de Vitória (R$ 2.163).
Isso acontece, segundo especialistas, porque nas capitais se concentram sedes de empresas, órgãos públicos estaduais e municipais, e serviços especializados. Essa combinação atrai pessoas mais qualificadas e que costumam ganhar salários maiores.
A dúvida é o porquê de Vitória figurar no topo desse ranking, visto que há capitais muito mais proeminentes no país. A resposta está no território, segundo o professor Ednelson Mariano Dota, do Departamento de Geografia da Ufes.
“Uma das coisas que explica essa renda média tão elevada é o pequeno tamanho do município. São Paulo, por exemplo, é uma cidade extremamente rica, mas o município é muito grande. Concentra a parte da população nobre, rica, mas nas periferias você tem muita população pobre”, diz Ednelson.
Em Vitória, a falta de espaço geográfico impede que essas áreas de vulnerabilidade sejam tão grandes em relação às áreas mais ricas, completa o professor.
"Grande parte da pobreza da região metropolitana não se encontra no município sede, mas nas cidades do entorno."
Ednelson Mariano Dota - Professor do Departamento de Geografia da Ufes
Mas há também outros dados que ajudam a completar esse cenário, além do tamanho do espaço efetivamente disponível para as pessoas morarem.
O professor aponta que, segundo dados do último Censo do IBGE, os moradores que saíram da Capital para residir na Serra e em Cariacica tinham renda muito menor do que aqueles que saíram desses municípios e se mudaram para Vitória.
Em outras palavras, pessoas com menos renda se mudam de Vitória e pessoas com mais renda se mudam para Vitória.
“Geralmente são pessoas mais velhas também. Do ponto de vista do acúmulo de renda, para ter condições de morar em Vitória, é preciso ter mais tempo de vida e de trabalho”, explica Ednelson.
A questão do espaço territorial e também da movimentação de pessoas entre as cidades da Grande Vitória explica outro fenômeno que está intimamente ligado ao fato de a renda dos moradores de Vitória ser tão alta.
Nos últimos dois anos, o preço do metro quadrado das casas e dos apartamentos em Vitória subiu tanto que fez com que a capital capixaba liderasse o topo do ranking de imóveis mais caros do país.

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