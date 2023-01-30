Novo supermercado no Norte do ES vai abrir 300 empregos

Loja do supermercado Casagrande em Linhares Crédito: Divulgação

Uma rede de supermercados se prepara para abrir uma nova loja no Norte do Espírito Santo em breve. O grupo Casagrande arrematou em um leilão uma área de mais de 9,5 mil m², no bairro Camilo Cola, em Pedro Canário. A expectativa é de que sejam gerados 300 empregos, sendo 100 durante as obras e 200 postos diretos quando entrar em operação.

Segundo o diretor de marketing, Eduardo Casagrande, a previsão é que as obras comecem em março de 2023 e a inauguração deve ocorrer em março de 2024. O valor total do investimento, entretanto, não foi divulgado pelo grupo empresarial.

O empreendimento vai gerar oportunidades para açougueiro, operador de câmera, auxiliar de depósito, balconista de açougue, caixa, embalador, entre outras funções.

Além da unidade de Pedro Canário, a rede está construindo duas unidades no Sul da Bahia, uma em Itamaraju e outra em Posto da Mata.

O Supermercado Casagrande foi fundado em 1979 na cidade de Linhares e conta hoje com 24 lojas e mais de 3.500 colaboradores. A atividade começou como uma pequena mercearia familiar localizada no bairro Aviso, onde até hoje fica a loja matriz. Com o passar dos anos, o negócio se expandiu por todo o Espírito Santo e Sul da Bahia.

A Prefeitura de Pedro Canário informou, em nota, que a área comercial fica localizada às margens da BR-101 e foi arrematada por R$ 3,5 milhões. O leilão foi realizado pelo município na última terça-feira (24), com objetivo de fazer uma expansão comercial, com a atração de empresas e a geração de emprego e renda.

De acordo com a comissão de licitações da prefeitura, o grupo vencedor terá, a partir de agora, a concessão da exploração comercial, e deverá iniciar a obra de construção do novo empreendimento em até um ano. São esperados investimentos privados da ordem de R$ 12 milhões, conforme informações da prefeitura.