Sines do ES têm 2.254 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador estão com 2.254 oportunidades de emprego e estágio nesta segunda-feira (23). Há postos para todos os níveis de escolaridade em cargos como oficial pedreiro, auxiliar de obras, auxiliar de expedição, conferente, pedreiro, pintor, motorista e babá.
Os interessados devem procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
As chances estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (200), Serra (335), Vitória (200) e Cariacica (98), além de Agência do Trabalhador de Cariacica (612) e Agência de Emprego de Viana (46).
Os trabalhadores do interior devem procurar as agências de Aracruz (256), Anchieta (89), Colatina (39), Cachoeiro de Itapemirim (97), Linhares (90) e São Mateus (143). Oportunidades ainda no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (49).
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 211
- Açougueiro (6)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)
- Ajudante de estruturas metálicas (3)
- Analista fiscal (economista) (1)
- Atendente de clínica médica (1)
- Atendente de lojas (1)
- Atendente de padaria (7)
- Atendente do setor de frios e laticínios (1)
- Atendente hospitalar (1)
- Auxiliar de cozinha (8)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de linha de produção (22)
- Auxiliar de logística (50)
- Auxiliar financeiro (1)
- Balconista (12)
- Caldeireiro instalador (2)
- Consultor de vendas (3)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)
- Eletricista de manutenção em geral (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de supermercado (1)
- Estoquista (1)
- Frentista (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de manutenção de automóveis (1)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Mecânico de veículos (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão leve (1)
- Office-boy (1)
- Operador de caixa (5)
- Operador de caldeira (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Padeiro (1)
- Pintor industrial (1)
- Promotor de vendas (11)
- Psicólogo hospitalar (1)
- Repositor - em supermercados (3)
- Secretária(o) executiva(o) (1)
- Serralheiro (1)
- Subgerente de loja (operações comerciais) (1)
- Supervisor de operações logísticas (11)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de serviços (10)
- Vendedor interno (2)
- Vistoriador de risco de auto (1)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 612
- Açougueiro (3)
- Administrativo de obra (1)
- Ajudante (6)
- Ajudante de caminhão e armazém (7)
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Ajudante de mecânico (4)
- Ajudante de obras (4)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de serviços gerais (5)
- Ajudante de vidraceiro (1)
- Almoxarife (2)
- Almoxarife/ferramentaria (1)
- Amarrador cnh B (1)
- Analista de compras (1)
- Analista de contas a pagar e receber (1)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Analista fiscal (1)
- Apontador de obras (1)
- Armador de ferragens (2)
- Assistente de e-commerce (10)
- Assistente de estoque jr. (50)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente operacional (2)
- Atendente de delivery (2)
- Atendente de telemarketing (1)
- Atendente/balconista (3)
- Atendimento ao cliente externo (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de carga e descarga (10)
- Auxiliar de cobrança (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de logística (25)
- Auxiliar de lubrificação (1)
- Auxiliar de manutenção automotivo (2)
- Auxiliar de obras (2)
- Auxiliar de pátio (atendimento ao cliente) (1)
- Auxiliar de produção (18)
- Auxiliar de programação (1)
- Auxiliar de serviços gerais - ferista (1)
- Auxiliar de serviços gerais (15)
- Auxiliar setor fiscal (1)
- Babá (1)
- Balconista (4)
- Balconista forneira (1)
- Caldeireiro (10)
- Camareira (10)
- Carga e descarga (20)
- Carpinteiro (10)
- Carregador (8)
- Conferente (2)
- Coordenador de contrato (1)
- Cozinheira (2)
- Doméstica (4)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Embalador (1)
- Encarregado de montagem (6)
- Estoquista (20)
- Fiscal de loja (7)
- Frentista (2)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de rh (1)
- Gerente geral (1)
- Lustrador (1)
- Mecânico de manutenção (11)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico líder (1)
- Mecânico montador (12)
- Merendeira (25)
- Motorista (4)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista carreteiro cnh E (10)
- motorista cegonheiro cnh E (1)
- Motorista cnh D (11)
- Motorista instrutor (1)
- Motorista parqueador cnh b (1)
- Motorista truck (2)
- Operador de caixa (3)
- Operador de máquinas pesadas (2)
- Operador de pdi (1)
- Operador de perecíveis (3)
- Operador de ponte rolante (4)
- Operador industrial (5)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (1)
- Pedreiro pleno (1)
- Pintor (4)
- Planejador e controlador de manutenção (1)
- Projetista (2)
- Recepcionista (6)
- Recepcionista de estacionamento (1)
- Recuperador de crédito (2)
- Saladeira (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (14)
- Soldador de chaparia (1)
- Supervisor de montagem (2)
- Técnico de meio ambiente (2)
- Técnico de planejamento (3)
- Técnico de segurança (3)
- Técnico eletromecânico (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Telemarketing (5)
- Vendedor externo (15)
- Vendedor interno (5)
- Vendedora (1)
- Vidraceiro (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Amarrador cnh B (3)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de loja (1)
- Auxiliar administrativo (8)
- Auxiliar administrativo e financeiro (1)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (4)
- Auxiliar de manutenção automotivo (3)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de transportes (10)
- Auxiliar logístico (2)
- Carpinteiro (5)
- Conferente (1)
- Enfermeiro (6)
- Merendeira (25)
- Motorista carreteiro cnh E (10)
- Motorista cnh D (1)
- Porteiro (1)
- Recepcionista (3)
- Técnico de enfermagem (6)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 335
- Açougueiro (8)
- Ajudante de carga e descarga de mercadorias (5)
- Ajudante de cozinha (5)
- Ajudante de estruturas metálicas (5)
- Ajudante de obras (15)
- Ajudante geral de pátio pcd (2)
- Analista administrativo (4)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Atendente de lojas (1)
- Auxiliar administrativo pcd (11)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de estoque pcd (10)
- Auxiliar de lavanderia (4)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de logística pcd (6)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar operacional de logística (25)
- Babá (1)
- Borracheiro (2)
- Cabista (1)
- Caixa (1)
- Carpinteiro (4)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (16)
- Controlador de fluxo pcd (1)
- Cozinheira (1)
- Dedetizador (1)
- Embalador a mão pcd (10)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Encarregado operacional de lavanderia (1)
- Enfermeiro pcd (1)
- Forneiro de padaria (1)
- Lixador de peças de metal (25)
- Marceneiro (1)
- Modelista (1)
- Montador de estruturas metálicas (20)
- Montador (instalador de toldos) (1)
- Montador de estruturas metálicas (8)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motofretista (1)
- Motorista B (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista entregador (20)
- Motorista operador de munck (1)
- Operador de caldeira (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Operador eletromecânico (1)
- Pedreiro (4)
- Pedreiro oficial (4)
- Recepcionista pcd (1)
- Repositor de mercadorias (6)
- Saladeira (1)
- Serralheiro (2)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Soldador (31)
- Técnico de enfermagem pcd (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico (máquinas) (10)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor de consórcio (10)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (6)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 200
- Açougueiro (5)
- Ajudante de açougueiro (comércio) (5)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (23)
- Ajudante de obras pcd (1)
- Analista de folha de pagamento (1)
- Analista de marketing (2)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente balconista (2)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de padaria (1)
- Atendente do setor de frios e laticínios (7)
- Auxiliar de almoxarifado (3)
- Auxiliar de confeitaria (2)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de linha de produção pcd (1)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (2)
- Auxiliar de orientação educacional (15)
- Auxiliar financeiro (1)
- Carpinteiro (2)
- Confeiteiro (1)
- Controlador de serviços de produção (1)
- Copeiro (5)
- Cozinheiro geral (5)
- Eletricista (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (2)
- Embalador, a mão (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (3)
- Engenheiro civil (1)
- Inspetor de avarias (1)
- Jardineiro (2)
- Lavador de automóveis (1)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (2)
- Meio oficial de mecânico de refrigeração (1)
- Montador de andaimes (cenários) (2)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motorista entregador (2)
- Operador de caixa (33)
- Operador de câmaras frias (6)
- Operador de telemarketing ativo (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (25)
- Saladeiro (1)
- Tradutor-intérprete de libras (15)
- Vendedor interno (3)
Agência do Emprego de Viana
Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.
- Vagas: 46
- Auxiliar de obra (5)
- Carpinteiro (6)
- Conferente pcd (1)
- Eletricista (1)
- Motorista (10)
- Oficial pleno (5)
- Operador de carga e descarga (10)
- Pintor (5)
- Técnico de segurança no trabalho (1)
- Vendedor externo (2)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 98
- Ajudante de estruturas metálicas (5)
- Assistente de vendas (2)
- Atendente de farmácia (1)
- Carpinteiro (9)
- Carregador (15)
- Cozinheiro (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico diesel (1)
- Montador de estruturas metálicas (5)
- Motorista carreteiro (3)
- Nutricionista (8)
- Operador de máquinas (2)
- Recuperador de crédito (41)
- Representante comercial (1)
- Técnico de rede (1)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 89
- Acoplador (1)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar de almoxarife (2)
- Auxiliar de controle de qualidade (2)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de manutenção industrial (12)
- Auxiliar de movimentação de cargas (6)
- Auxiliar de suporte técnico (1)
- Auxiliar mecânico (13)
- Caixa de loja (2)
- Caldeireiro (3)
- Copeiro (1)
- Controller - contador (1)
- Encanador industrial (1)
- Operador de equipamentos (10)
- Operador de máquinas (3)
- Operador de munck (1)
- Operador rotativo (10)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico rigger (6)
- Vendedor consórcio (4)
- Vendedor interno (4)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 256
- Agente de microcrédito (1)
- Analista contábil (1)
- Assistente de produção (5)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de pizzaiolo (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Churrasqueiro (1)
- Doméstica/cuidadora (1)
- Encarregado de obras (1)
- Engenheiro de processos naval (1)
- Gerente de facilidades (1)
- Gerente de loja (1)
- Goivador (2)
- Lider de montagem (2)
- Lider de solda (5)
- Lixador (51)
- Maçariqueiro (13)
- Mecânico máquinas pesadas (2)
- Montador de andaimes (40)
- Montador de estrutura (15)
- Montador de móveis (3)
- Motorista categoria D (1)
- Motorista de caminhão "E" (1)
- Operador de equipamento retroescavadeira (2)
- Operador de equipamento escavadeira (2)
- Operador de equipamento caçamba (10)
- Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (1)
- Pedreiro (12)
- Pintor letrista (5)
- Professor de inglês (1)
- Secretaria do lar (1)
- Soldador mig (65)
- Técnico de qualidade (1)
Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 49
- Açougueiro (2)
- Administração (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante prático (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de cozinheira (2)
- Auxiliar de crediário (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Barbeiro (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor técnico de campo (1)
- Copeira (1)
- Cozinheiro (3)
- eletricista aumentativo ] (1)
- Eletromecânico (1)
- Garçom (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Merendeira (1)
- Montador de andaime (5)
- Nutricionista (1)
- Oleiro (1)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro oficial (2)
- Produção (5)
- Recepcionista (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador mig (1)
- Trabalhador volante da agricultura (1)
- Vendedor (2)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 97
- Ajudante de multifio (1)
- Ajudante de carga e descarga (11)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de montagem de estruturas (4)
- Almoxarife (1)
- Atendente (1)
- Arrumador de cargas (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de faturamento (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção (10)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de mecânica industrial (1)
- Auxiliar de topógrafo (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar de soldagem (2)
- Alinhador (carreta e caminhão) (1)
- Caldeireiro industrial (2)
- Carpinteiro (4)
- Chefe de cozinha (1)
- Classificador de minérios (1)
- Cortador de mármore (4)
- Costureira de reparação de roupas (3)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cuidadora de idosos (2)
- Dentista (1)
- Auxiliar de elétrica (1)
- Eletricista de instalações industriais (2)
- Operador de ensaque (2)
- Gerente comercial (1)
- Gerente administrativo (1)
- Jardineiro (1)
- Operador de manipulador telescópico (1)
- Oficial de manutenção pcd (1)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de máquina a fio diamantado (1)
- Operador de telemarketing (2)
- Pedreiro (2)
- Relojoeiro (reparação) (1)
- Representante de vendas externa (2)
- Soldador (2)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico de projetos e controle de obras pcd (1)
- Técnico em segurança no trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor interno (4)
- Vendedor porta a porta (1)
Sine de Colatina
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 39
- Acabador de granito (1)
- Agente de microcrédito (2)
- Ajudante de mecânico (2)
- Armador de ferragem (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Consultora para atendimento (2)
- Costureira jeans (2)
- Encarregado de drenagem e terraplanagem (5)
- Motorista de caminhão cnh c ou d (5)
- Movimentador de mercadoria (10)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de resposta a emergência com cnh b (2)
- Pedreiro oficial (1)
- Técnico eletromecânico (2)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 90
- Agente de microcrédito (1)
- Agente funerário (1)
- Almoxarife (1)
- Armador oficial (2)
- Auxiliar de departamento pessoal /administrativo (1)
- Auxiliar de expedição (13)
- Auxiliar de obras (16)
- Auxiliar técnico de radares (1)
- Balconista (1)
- Conferente (3)
- Consultor de vendas externas (1)
- Encarregado de armazém (1)
- Entregador (5)
- Estagiário de qualidade (1)
- Garçonete (3)
- Instalador de painel (2)
- Mecânico manutenção de empilhadeiras (1)
- Mecânico de pesados (2)
- Oficial (pedreiro) (10)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de ete/eta (1)
- Operador de máquinas (2)
- Operador de motoniveladora (1)
- Publicitário júnior (1)
- Sushiman (3)
- Técnico manutenção predial (1)
- Técnico de campo (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (2)
- Vidraceiro (1)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 143
- Agente de microcrédito urbano (1)
- Ajudante geral (4)
- Ajudante de obras (1)
- Atendente de loja Pcd (1)
- Atendente de padaria (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
- Assistente administrativo (2)
- Assistente de T.I pcd (1)
- Assessor comercial (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (2)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de açougue (1)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Balconista atendente (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Caldeireiro (15)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Conferente (3)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Estoquista (1)
- Estágio (área administrativa) (1)
- Eletricista de automóvel (3)
- Eletricista (5)
- Funileiro (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Garçom (2)
- Gerente geral (1)
- Gerente de restaurante (1)
- Limpador de sofá (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador de móveis (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de caminhão (2)
- Nutricionista (1)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de exploração de petróleo (1)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (4)
- Padeiro (1)
- Panfleteiro (1)
- Projetista de móveis (1)
- Pintor Industrial (1)
- Publicitário (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Soldador (6)
- Supervisor de loja (1)
- Trabalhador rural (1)
- Técnico em mecânica (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico agropecuário (1)
- Técnico de internet (1)
- Técnico eletricista (5)
- Torneiro (2)
- Vendedor (10)
- Vendedor interno (9)
- Vendedor externo (1)