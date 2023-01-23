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Carteira assinada

Sines do ES têm 2.254 vagas de emprego e estágio

Há postos para todos os níveis de escolaridade em cargos como oficial pedreiro, auxiliar de expedição, conferente, pedreiro, pintor, motorista e babá

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:25

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:25

carteira de trabalho
Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Gabriel Jabur/Ministério do Trabalho
As agências do Sine e do Trabalhador estão com 2.254 oportunidades de emprego e estágio nesta segunda-feira (23). Há postos para todos os níveis de escolaridade em cargos como oficial pedreiro, auxiliar de obras, auxiliar de expedição, conferente, pedreiro, pintor, motorista e babá.
Os interessados devem procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
As chances estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (200), Serra (335), Vitória (200) e Cariacica (98), além de Agência do Trabalhador de Cariacica (612) e Agência de Emprego de Viana (46).
Os trabalhadores do interior devem procurar as agências de Aracruz (256), Anchieta (89), Colatina (39), Cachoeiro de Itapemirim (97), Linhares (90) e São Mateus (143). Oportunidades ainda no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (49).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
  • Vagas: 211
  • Açougueiro (6)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)
  • Ajudante de estruturas metálicas (3)
  • Analista fiscal (economista) (1)
  • Atendente de clínica  médica (1)
  • Atendente de lojas (1)
  • Atendente de padaria (7)
  • Atendente do setor de frios e laticínios (1)
  • Atendente hospitalar (1)
  • Auxiliar de cozinha (8)
  • Auxiliar de limpeza (5)
  • Auxiliar de linha de produção (22)
  • Auxiliar de logística (50)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Balconista (12)
  • Caldeireiro instalador (2)
  • Consultor de vendas (3)
  • Cuidador de  pessoas idosas e dependentes (2)
  • Eletricista de manutenção em geral (1)
  • Eletrotécnico (1)
  • Empregado  doméstico  nos serviços gerais (1)
  • Encarregado de supermercado (1)
  • Estoquista (1)
  • Frentista (1)
  • Marceneiro (2)
  • Mecânico de automóvel (2)
  • Mecânico de manutenção de automóveis (1)
  • Mecânico de motor a diesel (2)
  • Mecânico de veículos (1)
  • Motorista carreteiro (2)
  • Motorista de automóveis (1)
  • Motorista de caminhão leve (1)
  • Office-boy (1)
  • Operador de caixa (5)
  • Operador de caldeira (1)
  • Operador de empilhadeira (6)
  • Padeiro (1)
  • Pintor industrial (1)
  • Promotor de vendas (11)
  • Psicólogo hospitalar (1)
  • Repositor - em supermercados (3)
  • Secretária(o) executiva(o) (1)
  • Serralheiro (1)
  • Subgerente de loja (operações comerciais) (1)
  • Supervisor de operações logísticas (11)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Vendedor de serviços (10)
  • Vendedor interno (2)
  • Vistoriador de risco de auto (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
  • Vagas: 612
  • Açougueiro (3)
  • Administrativo de obra (1)
  • Ajudante (6)
  • Ajudante de caminhão e armazém (7)
  • Ajudante de carga e descarga (10)
  • Ajudante de mecânico (4)
  • Ajudante de obras (4)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Ajudante de serviços gerais (5)
  • Ajudante de vidraceiro (1)
  • Almoxarife (2)
  • Almoxarife/ferramentaria (1)
  • Amarrador cnh B (1)
  • Analista de compras (1)
  • Analista de contas a pagar e receber (1)
  • Analista de departamento pessoal (1)
  • Analista fiscal (1)
  • Apontador de obras (1)
  • Armador de ferragens (2)
  • Assistente de e-commerce (10)
  • Assistente de estoque jr. (50)
  • Assistente de vendas (1)
  • Assistente operacional (2)
  • Atendente de delivery (2)
  • Atendente de telemarketing (1)
  • Atendente/balconista (3)
  • Atendimento ao cliente externo (2)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de carga e descarga (10)
  • Auxiliar de cobrança (1)
  • Auxiliar de compras (1)
  • Auxiliar de confeitaria (1)
  • Auxiliar de logística (25)
  • Auxiliar de lubrificação (1)
  • Auxiliar de manutenção automotivo (2)
  • Auxiliar de obras (2)
  • Auxiliar de pátio (atendimento ao cliente) (1)
  • Auxiliar de produção (18)
  • Auxiliar de programação (1)
  • Auxiliar de serviços gerais - ferista (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (15)
  • Auxiliar setor fiscal (1)
  • Babá (1)
  • Balconista (4)
  • Balconista forneira (1)
  • Caldeireiro (10)
  • Camareira (10)
  • Carga e descarga (20)
  • Carpinteiro (10)
  • Carregador (8)
  • Conferente (2)
  • Coordenador de contrato (1)
  • Cozinheira (2)
  • Doméstica (4)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Eletricista de manutenção (1)
  • Embalador (1)
  • Encarregado de montagem (6)
  • Estoquista (20)
  • Fiscal de loja (7)
  • Frentista (2)
  • Gerente comercial (1)
  • Gerente de rh (1)
  • Gerente geral (1)
  • Lustrador (1)
  • Mecânico de manutenção (11)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Mecânico diesel (1)
  • Mecânico líder (1)
  • Mecânico montador (12)
  • Merendeira (25)
  • Motorista (4)
  • Motorista carreteiro (1)
  • Motorista carreteiro cnh E (10)
  • motorista cegonheiro cnh E (1)
  • Motorista cnh D (11)
  • Motorista instrutor (1)
  • Motorista parqueador cnh b (1)
  • Motorista truck (2)
  • Operador de caixa (3)
  • Operador de máquinas pesadas (2)
  • Operador de pdi (1)
  • Operador de perecíveis (3)
  • Operador de ponte rolante (4)
  • Operador industrial (5)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (1)
  • Pedreiro pleno (1)
  • Pintor (4)
  • Planejador e controlador de manutenção (1)
  • Projetista (2)
  • Recepcionista (6)
  • Recepcionista de estacionamento (1)
  • Recuperador de crédito (2)
  • Saladeira (1)
  • Serralheiro (1)
  • Soldador (14)
  • Soldador de chaparia (1)
  • Supervisor de montagem (2)
  • Técnico de meio ambiente (2)
  • Técnico de planejamento (3)
  • Técnico de segurança (3)
  • Técnico eletromecânico (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Telemarketing (5)
  • Vendedor externo (15)
  • Vendedor interno (5)
  • Vendedora (1)
  • Vidraceiro (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Ajudante de carga e descarga (10)
  • Amarrador cnh B (3)
  • Assistente de departamento pessoal (1)
  • Atendente de loja (1)
  • Auxiliar administrativo (8)
  • Auxiliar administrativo e financeiro (1)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de logística (4)
  • Auxiliar de manutenção automotivo (3)
  • Auxiliar de produção (4)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar de transportes (10)
  • Auxiliar logístico (2)
  • Carpinteiro (5)
  • Conferente (1)
  • Enfermeiro (6)
  • Merendeira (25)
  • Motorista carreteiro cnh E (10)
  • Motorista cnh D (1)
  • Porteiro (1)
  • Recepcionista (3)
  • Técnico de enfermagem (6)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 335
  • Açougueiro (8)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadorias (5)
  • Ajudante de cozinha (5)
  • Ajudante de estruturas metálicas (5)
  • Ajudante de obras (15)
  • Ajudante geral de pátio pcd (2)
  • Analista administrativo (4)
  • Atendente de lanchonete (1)
  • Atendente de loja pcd (1)
  • Atendente de lojas (1)
  • Auxiliar administrativo pcd (11)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de estoque pcd (10)
  • Auxiliar de lavanderia (4)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de linha de produção (5)
  • Auxiliar de logística pcd (6)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Auxiliar operacional de logística (25)
  • Babá (1)
  • Borracheiro (2)
  • Cabista (1)
  • Caixa (1)
  • Carpinteiro (4)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (16)
  • Controlador de fluxo pcd (1)
  • Cozinheira (1)
  • Dedetizador (1)
  • Embalador a mão pcd (10)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
  • Encarregado operacional de lavanderia (1)
  • Enfermeiro pcd (1)
  • Forneiro de padaria (1)
  • Lixador de peças de metal (25)
  • Marceneiro (1)
  • Modelista (1)
  • Montador de estruturas metálicas (20)
  • Montador (instalador de toldos) (1)
  • Montador de estruturas metálicas (8)
  • Montador de móveis de madeira (2)
  • Motofretista (1)
  • Motorista B (1)
  • Motorista carreteiro (10)
  • Motorista entregador (20)
  • Motorista operador de munck (1)
  • Operador de caldeira (1)
  • Operador de empilhadeira (1)
  • Operador de retroescavadeira (5)
  • Operador eletromecânico (1)
  • Pedreiro (4)
  • Pedreiro oficial (4)
  • Recepcionista pcd (1)
  • Repositor de mercadorias (6)
  • Saladeira (1)
  • Serralheiro (2)
  • Serralheiro de alumínio (1)
  • Soldador (31)
  • Técnico de enfermagem pcd (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)
  • Técnico mecânico (máquinas) (10)
  • Vendedor interno (1)
  • Vendedor de consórcio (10)
  • Vendedor de serviços (1)
  • Vendedor interno (6)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
  • Vagas: 200
  • Açougueiro (5)
  • Ajudante de açougueiro (comércio) (5)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Ajudante de obras (23)
  • Ajudante de obras pcd (1)
  • Analista de folha de pagamento (1)
  • Analista de marketing (2)
  • Assistente de vendas (1)
  • Atendente balconista (2)
  • Atendente de lanchonete (1)
  • Atendente de padaria (1)
  • Atendente do setor de frios e laticínios (7)
  • Auxiliar de almoxarifado (3)
  • Auxiliar de confeitaria (2)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de linha de produção pcd (1)
  • Auxiliar de linha de produção (1)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Auxiliar de mecânico de autos (2)
  • Auxiliar de orientação educacional (15)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Carpinteiro (2)
  • Confeiteiro (1)
  • Controlador de serviços de produção (1)
  • Copeiro (5)
  • Cozinheiro geral (5)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista de instalações de veículos automotores (2)
  • Embalador, a mão (2)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (3)
  • Engenheiro civil (1)
  • Inspetor de avarias (1)
  • Jardineiro (2)
  • Lavador de automóveis (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (2)
  • Meio oficial de mecânico de refrigeração (1)
  • Montador de andaimes (cenários) (2)
  • Montador de móveis de madeira (1)
  • Motorista entregador (2)
  • Operador de caixa (33)
  • Operador de câmaras frias (6)
  • Operador de telemarketing ativo (1)
  • Padeiro (1)
  • Pedreiro (25)
  • Saladeiro (1)
  • Tradutor-intérprete de libras (15)
  • Vendedor interno (3)

Agência do Emprego de Viana

Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.
  • Vagas: 46
  • Auxiliar de obra (5)
  • Carpinteiro (6)
  • Conferente pcd (1)
  • Eletricista (1)
  • Motorista  (10)
  • Oficial pleno (5)
  • Operador de carga e descarga (10)
  • Pintor (5)
  • Técnico de segurança no trabalho (1)
  • Vendedor externo (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
  • Vagas: 98
  • Ajudante de estruturas metálicas (5)
  • Assistente de vendas (2)
  • Atendente de farmácia (1)
  • Carpinteiro (9)
  • Carregador (15)
  • Cozinheiro (1)
  • Engenheiro mecânico (1)
  • Marceneiro (2)
  • Mecânico diesel (1)
  • Montador de estruturas metálicas (5)
  • Motorista carreteiro (3)
  • Nutricionista (8)
  • Operador de máquinas (2)
  • Recuperador de crédito (41)
  • Representante comercial (1)
  • Técnico de rede (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 89
  • Acoplador (1)
  • Auxiliar de almoxarife (1)
  • Atendente de farmácia (1)
  • Auxiliar de almoxarife (2)
  • Auxiliar de controle de qualidade (2)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de manutenção industrial (12)
  • Auxiliar de movimentação de cargas (6)
  • Auxiliar de suporte técnico (1)
  • Auxiliar mecânico (13)
  • Caixa de loja (2)
  • Caldeireiro (3)
  • Copeiro (1)
  • Controller - contador (1)
  • Encanador industrial (1)
  • Operador de equipamentos (10)
  • Operador de máquinas (3)
  • Operador de munck (1)
  • Operador rotativo (10)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Técnico rigger (6)
  • Vendedor consórcio (4)
  • Vendedor interno (4)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 256
  • Agente de microcrédito (1)
  • Analista contábil (1)
  • Assistente de produção (5)
  • Auxiliar de expedição (5)
  • Auxiliar de pizzaiolo (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Churrasqueiro (1)
  • Doméstica/cuidadora (1)
  • Encarregado de obras (1)
  • Engenheiro de processos naval (1)
  • Gerente de facilidades (1)
  • Gerente de loja (1)
  • Goivador (2)
  • Lider de montagem (2)
  • Lider de solda (5)
  • Lixador (51)
  • Maçariqueiro (13)
  • Mecânico máquinas pesadas (2)
  • Montador de andaimes (40)
  • Montador de estrutura (15)
  • Montador de móveis (3)
  • Motorista categoria D (1)
  • Motorista de caminhão "E" (1)
  • Operador de equipamento retroescavadeira (2)
  • Operador de equipamento escavadeira (2)
  • Operador de equipamento caçamba (10)
  • Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (1)
  • Pedreiro (12)
  • Pintor letrista (5)
  • Professor de inglês (1)
  • Secretaria do lar (1)
  • Soldador mig (65)
  • Técnico de qualidade (1)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
  • Vagas: 49
  • Açougueiro (2)
  • Administração (1)
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Ajudante prático (1)
  • Auxiliar de churrasqueiro (1)
  • Auxiliar de cozinheira (2)
  • Auxiliar de crediário (1)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (3)
  • Barbeiro (1)
  • Chapeiro (1)
  • Consultor técnico de campo (1)
  • Copeira (1)
  • Cozinheiro (3)
  • eletricista aumentativo ] (1)
  • Eletromecânico (1)
  • Garçom (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Merendeira (1)
  • Montador de andaime (5)
  • Nutricionista (1)
  • Oleiro (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Pedreiro oficial (2)
  • Produção (5)
  • Recepcionista (1)
  • Soldador mecânico (1)
  • Soldador mig (1)
  • Trabalhador volante da agricultura (1)
  • Vendedor (2)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
  • Vagas: 97
  • Ajudante de multifio (1)
  • Ajudante de carga e descarga (11)
  • Ajudante de cozinha (2)
  • Ajudante de montagem de estruturas (4)
  • Almoxarife (1)
  • Atendente (1)
  • Arrumador de cargas (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de faturamento (1)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de linha de produção (10)
  • Auxiliar de manutenção (2)
  • Auxiliar de mecânica industrial (1)
  • Auxiliar de topógrafo (1)
  • Auxiliar em saúde bucal (1)
  • Auxiliar de soldagem (2)
  • Alinhador (carreta e caminhão) (1)
  • Caldeireiro industrial (2)
  • Carpinteiro (4)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Classificador de minérios (1)
  • Cortador de mármore (4)
  • Costureira de reparação de roupas (3)
  • Cozinheiro de restaurante (1)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Cuidadora de idosos (2)
  • Dentista (1)
  • Auxiliar de elétrica (1)
  • Eletricista de instalações industriais (2)
  • Operador de ensaque (2)
  • Gerente comercial (1)
  • Gerente administrativo (1)
  • Jardineiro (1)
  • Operador de manipulador telescópico (1)
  • Oficial de manutenção pcd (1)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de máquina a fio diamantado (1)
  • Operador de telemarketing (2)
  • Pedreiro (2)
  • Relojoeiro (reparação) (1)
  • Representante de vendas externa (2)
  • Soldador (2)
  • Supervisor comercial (1)
  • Técnico de projetos e controle de obras pcd (1)
  • Técnico em  segurança no trabalho (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor interno (4)
  • Vendedor porta a porta (1)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
  • Vagas: 39
  • Acabador de granito (1)
  • Agente de microcrédito (2)
  • Ajudante de mecânico (2)
  • Armador de ferragem (2)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Consultora para atendimento (2)
  • Costureira jeans (2)
  • Encarregado de drenagem e terraplanagem (5)
  • Motorista de caminhão cnh c ou d (5)
  • Movimentador de mercadoria (10)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de resposta a emergência com cnh b (2)
  • Pedreiro oficial (1)
  • Técnico eletromecânico (2) 

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 90
  • Agente de microcrédito (1)
  • Agente funerário (1)
  • Almoxarife (1)
  • Armador oficial (2)
  • Auxiliar de departamento pessoal /administrativo (1)
  • Auxiliar de expedição (13)
  • Auxiliar de obras (16)
  • Auxiliar técnico de radares (1)
  • Balconista (1)
  • Conferente (3)
  • Consultor de vendas externas (1)
  • Encarregado de armazém (1)
  • Entregador (5)
  • Estagiário de qualidade (1)
  • Garçonete (3)
  • Instalador de painel (2)
  • Mecânico manutenção de empilhadeiras (1)
  • Mecânico de pesados (2)
  • Oficial (pedreiro) (10)
  • Operador de escavadeira (1)
  • Operador de ete/eta (1)
  • Operador de máquinas (2)
  • Operador de motoniveladora (1)
  • Publicitário júnior (1)
  • Sushiman (3)
  • Técnico manutenção predial (1)
  • Técnico de campo (1)
  • Trabalhador rural (1)
  • Vendedor externo (1)
  • Vendedor interno (2)
  • Vidraceiro (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 143
  • Agente de microcrédito urbano (1)
  • Ajudante geral (4)
  • Ajudante de obras (1)
  • Atendente de loja Pcd (1)
  • Atendente de padaria (1)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Ajudante de motorista (1)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
  • Assistente administrativo (2)
  • Assistente de T.I pcd (1)
  • Assessor comercial (1)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de eletricista (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
  • Auxiliar de departamento pessoal (2)
  • Auxiliar administrativo  (6)
  • Auxiliar de açougue (1)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Balconista atendente (1)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Caldeireiro (15)
  • Confeiteiro (1)
  • Costureira (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Conferente (3)
  • Coletor de lixo pcd (1)
  • Chapeiro (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Estoquista (1)
  • Estágio (área administrativa) (1)
  • Eletricista de automóvel (3)
  • Eletricista (5)
  • Funileiro (1)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Garçom (2)
  • Gerente geral (1)
  • Gerente de restaurante (1)
  • Limpador de sofá (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico alinhador (1)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico industrial (1)
  • Mecânico de veículos (1)
  • Montador de móveis (1)
  • Montador automotivo (1)
  • Motorista de caminhão (2)
  • Nutricionista (1)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de exploração de petróleo (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Pedreiro (4)
  • Padeiro (1)
  • Panfleteiro (1)
  • Projetista de móveis (1)
  • Pintor Industrial (1)
  • Publicitário (1)
  • Promotor de vendas (1)
  • Recepcionista atendente (1)
  • Soldador (6)
  • Supervisor de loja (1)
  • Trabalhador rural (1)
  • Técnico em mecânica (1)
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